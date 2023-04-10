Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Кармиотиссе» ответили на претензии Кержакова о заменах владельца клуба в перерыве матча

    Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус объяснил ситуацию с вмешательством владельца клуба Дмитрия Пунина в работу экс-тренера Александра Кержакова.

    «Я бы назвал Кержакова джентельменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил. Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде.

    На последней игре ему помогли, потому что он не понимал – какие замены надо делать. Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», – сказал Антониус.

    • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

    Новости по теме
    «Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове 1
    В «Кармиотиссе» объяснили увольнение Кержакова 3
    Кержаков может стать главным тренером «Химок» 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2023 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 