В «Кармиотиссе» ответили на претензии Кержакова о заменах владельца клуба в перерыве матча

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус объяснил ситуацию с вмешательством владельца клуба Дмитрия Пунина в работу экс-тренера Александра Кержакова.

«Я бы назвал Кержакова джентельменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил. Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде.

На последней игре ему помогли, потому что он не понимал – какие замены надо делать. Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», – сказал Антониус.