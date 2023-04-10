В «Кармиотиссе» ответили на претензии Кержакова о заменах владельца клуба в перерыве матча

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус объяснил ситуацию с вмешательством владельца клуба Дмитрия Пунина в работу экс-тренера Александра Кержакова.
«Я бы назвал Кержакова джентельменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил. Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде.
На последней игре ему помогли, потому что он не понимал – какие замены надо делать. Мы не в детском саду! Это профессиональный футбол», – сказал Антониус.
- Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: «Чемпионат»