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    Кержаков: «В перерыве владелец «Кармиотиссы» зашел в раздевалку и сделал замены – не мог представить, что такое возможно»

    Александр Кержаков рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в его работу.

    – Вы ушли сами. Сказали: «Решение об уходе был вынужден принять в перерыве последнего матча». Что это значит?

    – То, о чем я рассказывал до этого, – непрофессиональная среда, в которой я пытался находиться, пытался что-то изменить. То, что произошло в первом тайме последней игры, уже больше, чем непрофессиональная среда.

    На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии (0:2, первый гол пропустили на 11-й минуте) ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста».

    Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

    Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

    В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем».

    В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо.

    – Почему вы вышли на второй тайм?

    – Чувствовал ответственность перед ребятами. В перерыве я сказал: «Парни, вы все понимаете, это не футбол. Но у нас есть еще 45 минут. Они будут последними для меня в этом клубе, но вам еще здесь играть. У вас длинные карьеры, давайте сыграем для себя и попытаемся что-то изменить».

    Конечно, во втором тайме все понимали, что я уже не мог так руководить командой.

    • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +415

      dragoff 32 минуты назад

      Ну а как ты хотел, это Европа, там все и везде имеют право голоса))))))

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