Кержаков: «В перерыве владелец «Кармиотиссы» зашел в раздевалку и сделал замены – не мог представить, что такое возможно»

Александр Кержаков рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в его работу.

– Вы ушли сами. Сказали: «Решение об уходе был вынужден принять в перерыве последнего матча». Что это значит?

– То, о чем я рассказывал до этого, – непрофессиональная среда, в которой я пытался находиться, пытался что-то изменить. То, что произошло в первом тайме последней игры, уже больше, чем непрофессиональная среда.

На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии (0:2, первый гол пропустили на 11-й минуте) ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста».

Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем».

В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо.

– Почему вы вышли на второй тайм?

– Чувствовал ответственность перед ребятами. В перерыве я сказал: «Парни, вы все понимаете, это не футбол. Но у нас есть еще 45 минут. Они будут последними для меня в этом клубе, но вам еще здесь играть. У вас длинные карьеры, давайте сыграем для себя и попытаемся что-то изменить».

Конечно, во втором тайме все понимали, что я уже не мог так руководить командой.