«Артем по-своему прав»: Слуцкий – об отказе Дзюбы жать руку Семаку

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Давайте среди нас проведу опрос (в студии со Слуцким были Константин Генич, Денис Казанский и Эльвин Керимов – прим. «Бомбардира»). Если у тебя с каким-то человеком нет взаимоотношений, ты будешь жать руку? Исходя из своего характера. Будешь ли ты жать руку, если ты даже плохо относишься к человеку?

Вот я, скорее, нет. У нас мнения разделились. Вот у Дзюбы с Семаком то же самое. Сергей Богданович решил пожать, несмотря на то что они оба понимают, что у них нелучшие взаимоотношения. А Дзюба выбрал решение не жать. И обсуждать нечего. Каждый из них по-своему прав», – сказал друг Дзюбы Слуцкий.