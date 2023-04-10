Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Артем по-своему прав»: Слуцкий – об отказе Дзюбы жать руку Семаку

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Давайте среди нас проведу опрос (в студии со Слуцким были Константин Генич, Денис Казанский и Эльвин Керимов – прим. «Бомбардира»). Если у тебя с каким-то человеком нет взаимоотношений, ты будешь жать руку? Исходя из своего характера. Будешь ли ты жать руку, если ты даже плохо относишься к человеку?

    Вот я, скорее, нет. У нас мнения разделились. Вот у Дзюбы с Семаком то же самое. Сергей Богданович решил пожать, несмотря на то что они оба понимают, что у них нелучшие взаимоотношения. А Дзюба выбрал решение не жать. И обсуждать нечего. Каждый из них по-своему прав», – сказал друг Дзюбы Слуцкий.

    Новости по теме
    «Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку
    Малафеев высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку 3
    Мостовой поддержал Дзюбу, не пожавшего руку Семаку 1
    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2023 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6367

      порт 11 часов назад

      Дайте Лёне гамбургер.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      egor tikhonov 11 часов назад

      Лёня в этой паре муж или жена?)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 