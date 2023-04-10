«Артем по-своему прав»: Слуцкий – об отказе Дзюбы жать руку Семаку

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Давайте среди нас проведу опрос (в студии со Слуцким были Константин Генич, Денис Казанский и Эльвин Керимов – прим. «Бомбардира»). Если у тебя с каким-то человеком нет взаимоотношений, ты будешь жать руку? Исходя из своего характера. Будешь ли ты жать руку, если ты даже плохо относишься к человеку?
Вот я, скорее, нет. У нас мнения разделились. Вот у Дзюбы с Семаком то же самое. Сергей Богданович решил пожать, несмотря на то что они оба понимают, что у них нелучшие взаимоотношения. А Дзюба выбрал решение не жать. И обсуждать нечего. Каждый из них по-своему прав», – сказал друг Дзюбы Слуцкий.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»