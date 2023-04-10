Семин отказался, чтобы в его честь назвали трибуну «РЖД Арены»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб предлагал увековечить заслуги бывшего главного тренера команды Юрия Семина.
«Мы с Семиным находимся в творческом состоянии, думаем, как использовать его уникальный опыт. Юрий Палыч ждет от нас определенных решений.
В свое время Семину было сделано предложение о том, чтобы назвать одну из трибун стадиона в его честь, тогда он от этого отказался. Но я не могу исключить, что какие-то подобные решения будут приняты», – сказал Нагорных.
- «Локо» с Семиным трижды брал РПЛ.
- Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
- Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого