Семин отказался, чтобы в его честь назвали трибуну «РЖД Арены»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб предлагал увековечить заслуги бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

«Мы с Семиным находимся в творческом состоянии, думаем, как использовать его уникальный опыт. Юрий Палыч ждет от нас определенных решений.

В свое время Семину было сделано предложение о том, чтобы назвать одну из трибун стадиона в его честь, тогда он от этого отказался. Но я не могу исключить, что какие-то подобные решения будут приняты», – сказал Нагорных.