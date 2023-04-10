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    Семин отказался, чтобы в его честь назвали трибуну «РЖД Арены»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб предлагал увековечить заслуги бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

    «Мы с Семиным находимся в творческом состоянии, думаем, как использовать его уникальный опыт. Юрий Палыч ждет от нас определенных решений.

    В свое время Семину было сделано предложение о том, чтобы назвать одну из трибун стадиона в его честь, тогда он от этого отказался. Но я не могу исключить, что какие-то подобные решения будут приняты», – сказал Нагорных.

    • «Локо» с Семиным трижды брал РПЛ.
    • Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    10.04.2023 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3743

      Эном айс 17 часов назад

      Лесть и честь - понятия противоположные. Палычу это известно более чем многим..

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