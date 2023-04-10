Григорян – о Дзюбе: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом»

Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Увлекаюсь дзен-буддизмом и там прочел такую цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом». Похоже на это», – сказал Григорян.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»