Григорян – о Дзюбе: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом»

Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Увлекаюсь дзен-буддизмом и там прочел такую цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом». Похоже на это», – сказал Григорян.