Григорян – о Дзюбе: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом»

Григорян, я часто тебя поддерживаю, но здесь осмелюсь дать тебе совет. Не увлекайся всякими ненужными вещами. Увлекайся своей профессией, читай, смотри футбол, а не буддизм. Тем более в данном случае, ты в корне неправ. Ну не пожал Дзюба Семаку руку. Смешно, сто раз Дзюба поступал некрасиво, а здесь сделал вполне объяснимый жест и столько вони.
Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Увлекаюсь дзен-буддизмом, и там прочел такую цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом». Похоже на это», – сказал Григорян.