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    Григорян – о Дзюбе: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом»

    Бывший главный тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Увлекаюсь дзен-буддизмом, и там прочел такую цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом». Похоже на это», – сказал Григорян.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1011

      SLADE2019 9 минут назад

      Григорян, я часто тебя поддерживаю, но здесь осмелюсь дать тебе совет. Не увлекайся всякими ненужными вещами. Увлекайся своей профессией, читай, смотри футбол, а не буддизм. Тем более в данном случае, ты в корне неправ. Ну не пожал Дзюба Семаку руку. Смешно, сто раз Дзюба поступал некрасиво, а здесь сделал вполне объяснимый жест и столько вони.

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