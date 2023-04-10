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  • Кержаков: «На презентации в «Кармиотиссе» говорил о задачах, которые сам сочинил»

Кержаков: «На презентации в «Кармиотиссе» говорил о задачах, которые сам сочинил»

10 апреля 2023, 12:53

Александр Кержаков рассказал, что руководство «Кармиотиссы» не поставило перед ним задачи, когда заключало контракт.

– На первой пресс-конференции в «Кармиотиссе» вы сказали: «Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой будут поставлены конкретные задачи». Перед подписанием контракта не говорили даже о задачах?

– Скажу больше: на презентации говорил о задачах, которые сам сочинил. «Это амбициозный проект, смотрим в будущее, составим конкуренцию топовым клубам Кипра».

В общем, бла-бла-бла. Я даже такого не слышал от клуба.

– Еще тогда вы говорили, что посмотрели три последних матча «Кармиотиссы». Надеюсь, это правда.

– Да. Попросил прислать три матча после договоренности по контракту. Один матч посмотрел вечером, два – с утра, встав в шесть часов.

  • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
  • Это был его первый тренерский опыт за границей.
  • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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Источник: Sports.ru
Европа Кармиотисса Кержаков Александр
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