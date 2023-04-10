Юран прокомментировал поражение от «Краснодара» в дебютном матче на посту тренера «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

Краснодарцы дома победили со счетом 3:1.

Для Юрана эта игра стала дебютной во главе нижегородской команды.

– Мы готовились к этому матчу. Понимали, что «Краснодар» – очень квалифицированная команда, в которой есть исполнители хорошего уровня.

В первом тайме в действиях наших игроков чувствовалась скованность. Позиционно недоработали, пропустили быстрые голы.

Что касается второго тайма, мне понравилось, что у команды есть характер. Даже после того, как пропустили третий гол после детской ошибки, не сломались, продолжали атаковать.

С лучшей стороны проявили себя ребята, вышедшие на замены. В плане самоотдачи претензий нет, а всe остальное мы разберем, проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Динамо».

– Вы приняли команду в непростой турнирной ситуации. Это всегда риск для тренера. Какую задачу перед собой ставите: обязательно остаться в Премьер-лиге или строить команду уже на перспективу для Первой лиги?

– Наша команда не покинет РПЛ, я в этом уверен. Первая лига даже не обсуждается. Я знал, в какой ситуации находится команда, сталкивался с подобными ситуациями и раньше в своей тренерской карьере.

Задача-максимум – избежать стыковых матчей. Уверен, что в ближайшем будущем мы будем решать с нижегородской командой в Премьер-лиге и более серьезные задачи.