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    Юран прокомментировал поражение от «Краснодара» в дебютном матче на посту тренера «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги проигранного матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Краснодарцы дома победили со счетом 3:1.
    • Для Юрана эта игра стала дебютной во главе нижегородской команды.

    – Мы готовились к этому матчу. Понимали, что «Краснодар» – очень квалифицированная команда, в которой есть исполнители хорошего уровня.

    В первом тайме в действиях наших игроков чувствовалась скованность. Позиционно недоработали, пропустили быстрые голы.

    Что касается второго тайма, мне понравилось, что у команды есть характер. Даже после того, как пропустили третий гол после детской ошибки, не сломались, продолжали атаковать.

    С лучшей стороны проявили себя ребята, вышедшие на замены. В плане самоотдачи претензий нет, а всe остальное мы разберем, проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Динамо».

    – Вы приняли команду в непростой турнирной ситуации. Это всегда риск для тренера. Какую задачу перед собой ставите: обязательно остаться в Премьер-лиге или строить команду уже на перспективу для Первой лиги?

    – Наша команда не покинет РПЛ, я в этом уверен. Первая лига даже не обсуждается. Я знал, в какой ситуации находится команда, сталкивался с подобными ситуациями и раньше в своей тренерской карьере.

    Задача-максимум – избежать стыковых матчей. Уверен, что в ближайшем будущем мы будем решать с нижегородской командой в Премьер-лиге и более серьезные задачи.

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