Петржела: «Дзюба может забивать только несерьезным командам»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу петербургской команды над «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

«Я ещe до игры говорил, что «Зенит» обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России. Меня результат не удивил.

Чемпионский вопрос давно решeн, ещe до этой игры, в РПЛ у них нет конкурентов, тем более так много бразильских игроков.

Дзюба не забил? Не удивлeн, Дзюба может забивать только несерьeзным командам.

«Ростов» не догонит «Зенит». Питерцы без проблем выиграют чемпионство, я не вижу ни одной команды, которая может составить им конкуренцию», – сказал Петржела.