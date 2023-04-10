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    Петржела: «Дзюба может забивать только несерьезным командам»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу петербургской команды над «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

    «Я ещe до игры говорил, что «Зенит» обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России. Меня результат не удивил.

    Чемпионский вопрос давно решeн, ещe до этой игры, в РПЛ у них нет конкурентов, тем более так много бразильских игроков.

    Дзюба не забил? Не удивлeн, Дзюба может забивать только несерьeзным командам.

    «Ростов» не догонит «Зенит». Питерцы без проблем выиграют чемпионство, я не вижу ни одной команды, которая может составить им конкуренцию», – сказал Петржела.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой.
    • Форвард забил 6 голов в 7 матчах.
    • 3 мяча от него пропустил «Ростов», 2 – «Пари НН», 1 – «Краснодар».
    • При этом Дзюба не отличился в играх с «Зенитом», «Ахматом» и «Спартаком» (дважды).

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    Источник: Metaratings

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