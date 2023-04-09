«Мужского у Артема совсем мало»: ведущий «Есть тема!» – об отказе Дзюбы от рукопожатия с Семаком

Ведущий программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» Антон Анисимов оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Игрок после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

«Дзюба, конечно, опускает себя все ниже. Сначала совершенно омерзительное видео с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким, где взрослые мужики разговаривают матом на уровне подзаборных гопников и им это кажется весело и смешно. Это вообще отдельная тема, которая, как мне кажется требует контроля. Потому что на улице подростки разговаривают теперь так же и это просто кошмар.

Ну а теперь вот эта выходка, которая говорит о том, что мужского у Дзюбы совсем мало», – написал Анисимов.