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  • «Мужского у Артема совсем мало»: ведущий «Есть тема!» – об отказе Дзюбы от рукопожатия с Семаком

«Мужского у Артема совсем мало»: ведущий «Есть тема!» – об отказе Дзюбы от рукопожатия с Семаком

9 апреля 2023, 22:36
3

Ведущий программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» Антон Анисимов оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Игрок после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

«Дзюба, конечно, опускает себя все ниже. Сначала совершенно омерзительное видео с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким, где взрослые мужики разговаривают матом на уровне подзаборных гопников и им это кажется весело и смешно. Это вообще отдельная тема, которая, как мне кажется требует контроля. Потому что на улице подростки разговаривают теперь так же и это просто кошмар.

Ну а теперь вот эта выходка, которая говорит о том, что мужского у Дзюбы совсем мало», – написал Анисимов.

  • Дзюба и Семак были в «Зените» вместе в 2018-2022 годах.
  • Они выиграли 4 чемпионства.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Антона Анисимова
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (3)
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aleksandr1969
1681069845
Вот поэтому наверно Карпин и прав, нефиг таким игрокам делать в сборной....
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Fialet
1681070781
Конечно мужского мало. Мужики очко перед камерой не растопыривают. А за матюги в общественном месте вроде как административный штраф должен быть...
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polt
1681073982
Нееее... Не мужик!
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