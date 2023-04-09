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    «Мужского у Артема совсем мало»: ведущий «Есть тема!» – об отказе Дзюбы от рукопожатия с Семаком

    Ведущий программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» Антон Анисимов оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Игрок после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

    «Дзюба, конечно, опускает себя все ниже. Сначала совершенно омерзительное видео с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким, где взрослые мужики разговаривают матом на уровне подзаборных гопников и им это кажется весело и смешно. Это вообще отдельная тема, которая, как мне кажется требует контроля. Потому что на улице подростки разговаривают теперь так же и это просто кошмар.

    Ну а теперь вот эта выходка, которая говорит о том, что мужского у Дзюбы совсем мало», – написал Анисимов.

    • Дзюба и Семак были в «Зените» вместе в 2018-2022 годах.
    • Они выиграли 4 чемпионства.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Антона Анисимова

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    09.04.2023 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4949

      polt 1 час назад

      Нееее... Не мужик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1660

      Fialet 2 часа назад

      Конечно мужского мало. Мужики очко перед камерой не растопыривают.
      А за матюги в общественном месте вроде как административный штраф должен быть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      aleksandr1969 2 часа назад

      Вот поэтому наверно Карпин и прав, нефиг таким игрокам делать в сборной....

      1
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