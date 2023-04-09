ЦСКА и «Химки» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 9 апреля.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Уверен в победе ЦСКА? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.
«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.
Запасные: Гудиев, Идову, Скворцов, Мелентиевич, Хубулов, Казанцев, Главчич, Гбане, Алхазов, Дулаев, Долгов.
Судья: Роман Галимов (Россия)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 40 (3,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 25
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.25
- Ничья – 6.40
- Победа «Химок» – 12.00
Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов ЦСКА больше (2)