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ЦСКА – «Химки»: стартовые составы на 22-й тур РПЛ

9 апреля 2023, 15:32
3

ЦСКА и «Химки» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

  • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 9 апреля.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.

«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.

Запасные: Гудиев, Идову, Скворцов, Мелентиевич, Хубулов, Казанцев, Главчич, Гбане, Алхазов, Дулаев, Долгов.

Судья: Роман Галимов (Россия)

  • Матчей в сезоне: 12
  • Желтые карточки: 40 (3,3 в среднем за матч)
  • Красные карточки: 3
  • Фолы в среднем за матч: 25

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.

Коэффициенты:

  • Победа ЦСКА – 1.25
  • Ничья – 6.40
  • Победа «Химок» – 12.00

Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов ЦСКА больше (2)

Где смотреть матч ЦСКА – Химки

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА
Комментарии (3)
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derrik2000
1681045874
Ну, раз Садыгов в стартовом составе, то Химки точно победят! )))))))))))))))))))
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Эном айс
1681045985
Садыгов.. папочка.., тьфу ты, палочка -выручалочка? Пахнет дублем.)
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gerrra555
1681049580
По первому голу серьезные вопросы к вратарю Торпедо.. Не люблю конспирологию,но как то не очень он к мячу тянулся.
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