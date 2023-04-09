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    ЦСКА – «Химки»: стартовые составы на 22-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Химки» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 9 апреля.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Уверен в победе ЦСКА? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

    Запасные: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.

    «Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.

    Запасные: Гудиев, Идову, Скворцов, Мелентиевич, Хубулов, Казанцев, Главчич, Гбане, Алхазов, Дулаев, Долгов.

    Судья: Роман Галимов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 12
    • Желтые карточки: 40 (3,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.25
    • Ничья – 6.40
    • Победа «Химок» – 12.00

    Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов ЦСКА больше (2)

    Где смотреть матч ЦСКА – Химки

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      gerrra555 1 час назад

      По первому голу серьезные вопросы к вратарю Торпедо.. Не люблю конспирологию,но как то не очень он к мячу тянулся.

      0
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      Рейтинг: +3687

      Эном айс 2 часа назад

      Садыгов.. папочка.., тьфу ты, палочка -выручалочка?
      Пахнет дублем.)

      2
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      Рейтинг: +21174

      derrik2000 2 часа назад

      Ну, раз Садыгов в стартовом составе, то Химки точно победят!
      )))))))))))))))))))

      1
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