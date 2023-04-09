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Денисов ответил на упреки «Спартака» в упрощении игры

9 апреля 2023, 15:05
2

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил, почему команде приходится упрощать игру.

– Есть мнение, что «Спартак» упрощает игру в последнее время. Против «Динамо» это было ближе к концу. С чем это связано?

– Каждая игра индивидуальна и для каждого соперника свой подход. Бывает, что матч складывается по-разному. Исходим из происходящего на поле.

– Вы в последнее время скатываетесь к навесам – на Александра Соболева. Это упрощение по сравнению с осенней игрой.

– Приведу пример. Если соперник играет 5-4-1, обороняется слишком компактно, там нет возможности пройти оборону через короткий и средний пас. Приходится подавать.

  • Накануне «Спартак» в 22-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо» (3:3).
  • «Спартак» идет в таблице 3-м.
  • У команды одна победа в последних 7 встречах.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Денисов Даниил
Комментарии (2)
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alefreddy
1681047662
вышел на поле и начал фолить тем самым ритм сбивать
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Старикан
1681113508
На столько упросстили, что и побед не стало...
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