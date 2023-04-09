Денисов ответил на упреки «Спартака» в упрощении игры

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил, почему команде приходится упрощать игру.

– Есть мнение, что «Спартак» упрощает игру в последнее время. Против «Динамо» это было ближе к концу. С чем это связано?

– Каждая игра индивидуальна и для каждого соперника свой подход. Бывает, что матч складывается по-разному. Исходим из происходящего на поле.

– Вы в последнее время скатываетесь к навесам – на Александра Соболева. Это упрощение по сравнению с осенней игрой.

– Приведу пример. Если соперник играет 5-4-1, обороняется слишком компактно, там нет возможности пройти оборону через короткий и средний пас. Приходится подавать.