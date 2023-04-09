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    Денисов ответил на упреки «Спартака» в упрощении игры

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил, почему команде приходится упрощать игру.

    – Есть мнение, что «Спартак» упрощает игру в последнее время. Против «Динамо» это было ближе к концу. С чем это связано?

    – Каждая игра индивидуальна и для каждого соперника свой подход. Бывает, что матч складывается по-разному. Исходим из происходящего на поле.

    – Вы в последнее время скатываетесь к навесам – на Александра Соболева. Это упрощение по сравнению с осенней игрой.

    – Приведу пример. Если соперник играет 5-4-1, обороняется слишком компактно, там нет возможности пройти оборону через короткий и средний пас. Приходится подавать.

    • Накануне «Спартак» в 22-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо» (3:3).
    • «Спартак» идет в таблице 3-м.
    • У команды одна победа в последних 7 встречах.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 15:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2369

      alefreddy 2 часа назад

      вышел на поле и начал фолить тем самым ритм сбивать

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