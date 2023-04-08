Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3), у Соболева дубль

    «Спартак» и «Динамо» не выявили сильнейшего в 22-м туре РПЛ. Обе команды успели повести в счете.

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев в 100-й игре за клуб отметился дублем. Также он забил в свои ворота.

    «Спартак» остался на третьем месте, «Динамо» – на шестом.

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 7; 1:1 – Захарян, 35; 2:1 – Кейта, 40; 2:2 – Соболев, 45+3 (в свои ворота); 2:3 – Макаров, 66; 3:3 – Соболев, 88 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Теннисистка Потапова открыла матч «Спартак» – «Динамо»: она выходила на свою игру в красно-белой майке
    Соболев стал автором уникального хет-трика 4
    Абаскаль считает, что «Спартак» мог выиграть 6:0 у «Динамо» 9
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2023 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии194
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3977

      fakeid 4 часа назад

      хряки, позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14542

      playsh 5 часов назад

      Селихов совсем обалдел в своей штрафной,полный отстой.В рамке ещё ничего,по пенальти молоток,но в штрафной и вратарской всё хуже и хуже игра у него идёт,всё в полевого игрока превратиться хочет.Звоночки уже были,и не раз,а сегодня полный провал,сдал игру полностью,пара пенок на его совести.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      lNeTl 7 часов назад

      Последнее время убеждаюсь, что футбол это уже не спорт, а цирк.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13071

      R_a_i_n 7 часов назад

      Футбол в исполнении Спартака увидел в последние 4 минуты! Игнатов дно!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 7 часов назад

      Такие дела петрущка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13071

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 часов назад

      Да, такие дела, развальцованный!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11447

      alp > dauzhhhhh 6 часов назад

      как думаешь, шахту сразу в РПЛ возьмут или заставят с динамо киев за это право бороться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      Аvеngеr > dauzhhhhh 6 часов назад

      Триста тридцать три.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33977

      VVM1964 > Аvеngеr 5 часов назад

      Ты завис !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      Аvеngеr > VVM1964 5 часов назад

      Однозначно - название меняется, а залп триста тридцать три остается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      lNeTl > alp 4 часа назад

      Скорее всего это уже будет другой Шахтёр созданный "с нуля", поэтому только во вторую лигу, как и все другие "новые" команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17407

      Garrincha58 7 часов назад

      сомневался я до сегодняшнего матча что Йоканович тренер а он оказывается такой же дилетант как наши тренеришки он сегодня прос...л матч ведь всем было видно что Динамо сильно просело в концовке и надо было срочно менять фланги но нет он всё почему то чего то ждал наверное или гола в свои ворота или как потом выяснилось пенальти и только после этого поменял двоих уже мёртвых игроков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33977

      VVM1964 > Garrincha58 6 часов назад

      О чем ты говоришь - сегодняшний матч показал, что Динамо=отстой ((( И только наши клоуны, выйдя с похмелья учудили сыграть с ними в ничью и то благодаря судье = "два сапога пара" (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3977

      fakeid 7 часов назад

      псс, заремба, а заремба, ты тут? вылазь) нам интересно послушать твою оценку)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5677

      afw13 > fakeid 7 часов назад

      визжи, аларм, визжи как маленькая c¥чka)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17754

      Barmaleushka > fakeid 7 часов назад

      Пока бесноватый "промквас" публику разогревает , а мамзель с духом собирается .
      А потом : "гаспром купил судью , чтобы тот назначил спорный пенальти , чтобы опорочить великий превеликий ...."
      Кстати не удивлюсь , если какая-нибудь "ньюлайфа" с "точкой джи терри" зацепятся за эту версию и накидают подробностей .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33977

      VVM1964 > Barmaleushka 6 часов назад

      Домыслы, фантазии, инсинуации - всё как всегда...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2352

      Январь 59 7 часов назад

      СЕгодня играли две команды - середнячки ФНЛ. Голы детские, пенальти левые, Не футбол а фуфло.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Январь 59 7 часов назад

      есть ещё январь 69..Твой родственник ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33977

      VVM1964 > dauzhhhhh 6 часов назад

      Однозначно - название меняется, а поза остается )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      Burtaze 8 часов назад

      спартак оставили на третьем месте ,чтобы не лишать чемпионат интриги в борьбе за призовые места..
      оптимально бы смотрелась победа...ну...не наиграли..
      ничью подарили и то хлеб..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      Alex Flash > Burtaze 7 часов назад

      а что ,голубые заслужили 3 очка с двумя псевдо голами?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      Burtaze > Alex Flash 7 часов назад

      голубые тут причём..от их псевдоголов чувства гадливости не остаётся..по делу залетало от нерадивости спартака..соболеву нырять в своей штрафной особой нужды не было,вот как от столба и отлетело..вратарь ваще гадал закатится мяч в угол или нет..у него свой тотализатор в голове был..
      мне что голубые , что серые..мне игра понравилась со всеми её ляпами..и даже этот псевдопенальти понравился..наглядное пособие как спартак добивается результата..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11447

      alp 8 часов назад

      3-й гол в ворота Спартака ..... тут кроме как поржать других комментов нету..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33977

      VVM1964 > alp 6 часов назад

      Только третий ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4165

      raritet 8 часов назад

      Проблема в том, что молодежь наша ,в независимости от того какая это команда, не облалает ни элементарной техникой , обучены плохо тактически. И ведь , наверное , половина из тех , что сегодня на наших полях, мечтает о том,что их пригласят в ведущие клубы Европы. Возможно, что в какой то степени весенние поля виноваты. Значит, нужно вернуться к старой системе. Нет необходимости подстраиваться под календарь Европы. В итоге , такое ощущение что сегодня было не дерби одних из лучших команд РПЛ, а калейдоскоп ляпов.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 