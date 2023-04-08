«Спартак» и «Динамо» не выявили сильнейшего в 22-м туре РПЛ. Обе команды успели повести в счете.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в 100-й игре за клуб отметился дублем. Также он забил в свои ворота.

«Спартак» остался на третьем месте, «Динамо» – на шестом.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 1:1 – Захарян, 35; 2:1 – Кейта, 40; 2:2 – Соболев, 45+3 (в свои ворота); 2:3 – Макаров, 66; 3:3 – Соболев, 88 (с пенальти).

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