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  • РПЛ. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3), у Соболева дубль

РПЛ. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3), у Соболева дубль

8 апреля 2023, 21:29
143

«Спартак» и «Динамо» не выявили сильнейшего в 22-м туре РПЛ. Обе команды успели повести в счете.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в 100-й игре за клуб отметился дублем. Также он забил в свои ворота.

«Спартак» остался на третьем месте, «Динамо» – на шестом.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 1:1 – Захарян, 35; 2:1 – Кейта, 40; 2:2 – Соболев, 45+3 (в свои ворота); 2:3 – Макаров, 66; 3:3 – Соболев, 88 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Соболев Александр
Комментарии (143)
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rattyboy
1680978728
Команда хряков скоро вся в дельфинов переквалифицируется )))))
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NewLife
1680978828
Узнаю родной Спартак - никто не может сам себе все испортить, как Спартак.
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oyabun
1680978966
Ничья имени Селихова. Не ожидал я от Сани такой подставы. 2 гола на его совести. И тут следует вспомнить что у него вчера была днюха. Нет, я всё понимаю, есть на что погулять, люди то небедные в Премьер лиге играют, но раз такое дело, Абаскаль! поставь Максименко на игру! Реально веди могли проиграть, если бы не помощь Иванова с пенальти. Фол то несерьезный был. Того же Соболева Фомин в штрафной более явно уронил и ничего.
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ААМ
1680978996
СПАМ спасся за счёт липового пенальти, принёсшего ему очко.
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Kollljan
1680979037
Играли два говна.
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JTherry
1680979327
море ошибок в матче допускали обе команды, о чем и говорит 3:3 (20:10 ударов по воротам!), но главные ошибки допустил Селихов, пропустив "бабочки" в свои ворота (днюха перед матчем - не к добру)... бездарная потеря очков на своем поле...((
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portero
1680980489
болеем за Ростов, Зенит тоже проиграет Локо.... Так глядишь и шанец у Ростова появится....
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Вомбат
1680980568
Неплохая игра, мне она понравилась. Особенно повеселил Селихов, внесший в игру необходимый нерв. Еще понравился судья Иванов, не давший Спартаку проиграть. Он мог поставить пенальти уже в первом тайме за симуляцию Соболева, но тогда это был бы слом интриги. Он мог бы поставить за руку Нгамале, но это было бы то же самое. Он поставил за симуляцию Зобнина, потому что Спартак по игре никак не заслуживал поражения. Отичная режиссура.
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Вомбат
1680981181
Можно было бы обсудить и саму игру, но увы не с кем. Поэтому предпочитаю ограничиться констатацией факта - РПЛ очень сильно деградировала, и основная деградация касается линии обороны и игры вратарей. Вратари иногда выдают отличные игры, но слишком часто ошибаются. А приличных защитников нет ни у кого, даже у Зенита. Остальное здешние хамы и провокаторы пусть обсуждают между собой.
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alp
1680982119
бывший судья в тренерском штабе, разговоры с судьями, визги про судейство в каждой игре, эскортница на подтанцовках, и вуаля! пенальти в студию!
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