«Никого не хочу обидеть»: Акинфеев сравнил уровень конкуренции в российских клубах сейчас и 20 лет назад

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что раньше молодым игрокам было гораздо сложнее оказаться в главной команде.

«Раньше ты должен был работать и, не понимая, что будет дальше, показывать весь потенциал, который у тебя есть. Это не нынешнее поколение.

Никого не хочу обидеть, но раньше было очень трудно вообще попасть в дубль. А в основной состав, я думаю, единицы, наверное, попадали, и мечтать об этом никто не мог практически.

Мне повезло, я сыграл всего лишь 13 матчей за дубль. Попал в основной состав в 2002 году. Провeл, как мне все сказали, хорошую тренировку, хотя я этого не помню.

Знаю только, что я закрылся в комнате, когда приехал, потому что очень сильно боялся, всe-таки 16-летний парень, а уже потом меня потихонечку Валерий Георгиевич [Газзаев] начал подпускать к основе», – сказал Акинфеев.