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    «Никого не хочу обидеть»: Акинфеев сравнил уровень конкуренции в российских клубах сейчас и 20 лет назад

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что раньше молодым игрокам было гораздо сложнее оказаться в главной команде.

    «Раньше ты должен был работать и, не понимая, что будет дальше, показывать весь потенциал, который у тебя есть. Это не нынешнее поколение.

    Никого не хочу обидеть, но раньше было очень трудно вообще попасть в дубль. А в основной состав, я думаю, единицы, наверное, попадали, и мечтать об этом никто не мог практически.

    Мне повезло, я сыграл всего лишь 13 матчей за дубль. Попал в основной состав в 2002 году. Провeл, как мне все сказали, хорошую тренировку, хотя я этого не помню.

    Знаю только, что я закрылся в комнате, когда приехал, потому что очень сильно боялся, всe-таки 16-летний парень, а уже потом меня потихонечку Валерий Георгиевич [Газзаев] начал подпускать к основе», – сказал Акинфеев.

    • Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Сегодня ему исполнилось 37 лет.
    • Акинфеев пропустил 652 гола в 729 матчах.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 1 час назад

      Говорят так, что после Л.И.Яшина в СССР. в России таким был Акинфеев

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      Рейтинг: +842

      vovan55 2 часа назад

      Игорь -краса и гордость ЦСКА...пример молодым... с днем рождения!!! будь здоров!

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