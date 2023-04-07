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    Григорий Иванов упрекнул «Спартак» в нарушении рамок приличия

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил тот факт, что «Спартак» в марте встречался с судьями.

    «У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чeм здесь устраивает судейство или нет? У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и ещe что-то — все начинают сразу встречаться. Раньше Леонид Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают… Ну и зачем?

    Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались… Тогда нам сниматься надо было уже давно — восемь раз уже! Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали — и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.

    Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», – сказал Иванов.

    • «Урал» на этой неделе прошел «Спартак» в Кубке России.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Ближайший соперник – «Динамо» (завтра, 8 апреля).

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2023 19:10
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +126

      =Cпapтак= 4 часа назад

      да ваших судей давно пора выгнать бездарей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101196

      zigbert 5 часов назад

      Что возмущаться Григорий? Как ошибались судьи не в пользу Спартака, так и будут продолжать это дело. Сама КДК признала эти ошибки и двое судей были отстранены от работы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17952

      NewLife 15 часов назад

      Терпила, с продажным судейством бороться надо, а то так и будешь обделанный ходить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      serhio80 16 часов назад

      В матчах Урала и ошибаться как правило не нужно) заряжены как правило всегда имхо) где нужно газон вытоплен, а где по другому овечки)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      timon2401 16 часов назад

      Ну так то прав Иванов))) а если бы судили норм так то две победы у Спартака над Уралом отобрали чистых..чего бы не ***********

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Приличие, спросили в свинарнике? Нет, не слушали!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 18 часов назад

      Два раза что-то не поставили? У Спартака скоро незасчитанных голово будет больше чем засчитанных!

      7
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      ...
      Рейтинг: +474

      Vratarь > R_a_i_n 16 часов назад

      Так у всех клубов. Во всём мире к тому же.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Vratarь 16 часов назад

      на пример?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +474

      Vratarь > R_a_i_n 15 часов назад

      Любой пример, любой матч. Только гляди матчи, где ни за кого не болеешь, или (если получится) там, где болеешь за оба клуба - только без прикола.

      0
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Vratarь 15 часов назад

      НА ПРИМЕР

      0
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      Рейтинг: +474

      Vratarь > R_a_i_n 4 часа назад

      ЛЮБОЙ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Vratarь 3 часа назад

      Ну вот к примеру октябрь 2016 года, матч Зенит-Спартак! Или матч Спартак-Сочи, когда две пенки нам придумали. Прокомментируешь?

      0
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      Рейтинг: +793

      rac531 18 часов назад

      ФК «УРАЛ» УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ДЕТОУБИЙЦ

      А зачем вам искать встречи с судьями? Они вас сами находят
      Форвард «Урала» Влут приговорен к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

      14 ноября 2021 года Влут устроил ДТП, которое привело к гибели 4-летнего ребенка.

      6
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      Рейтинг: +822

      эд100 > rac531 18 часов назад

      вообще не понимаю, как такое возможно..., как он ещё в команде??? понятно, что ветром с помойки принесёт сейчас обвинение Промеса, но эти случаи никак не родня...

      3
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 19 часов назад

      Склизкий этот клубик Срам так. Расформировать его! Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 19 часов назад

      Кто бы о приличии говорил. Сам такое вытворяет и ничего. Говорит судить не умеют. Хорошо в поле сразу не увидел, но когда шайка сидит на вар и несколько минут смотрят,а в итоге толпой не видят, это как назвать. У нас вся страна коррумпированная, а почему в футболе долно быть по честному?

      5
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