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  • Григорий Иванов упрекнул «Спартак» в нарушении рамок приличия

Григорий Иванов упрекнул «Спартак» в нарушении рамок приличия

7 апреля 2023, 19:10
27

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил тот факт, что «Спартак» в марте встречался с судьями.

«У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чeм здесь устраивает судейство или нет? У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и ещe что-то — все начинают сразу встречаться. Раньше Леонид Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают… Ну и зачем?

Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались… Тогда нам сниматься надо было уже давно — восемь раз уже! Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали — и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.

Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», – сказал Иванов.

  • «Урал» на этой неделе прошел «Спартак» в Кубке России.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Ближайший соперник – «Динамо» (завтра, 8 апреля).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Иванов Григорий
Комментарии (27)
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порт
1680884230
Чмортак и приличие, не совместимы.
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Опорник84
1680885555
Кто бы о приличии говорил. Сам такое вытворяет и ничего. Говорит судить не умеют. Хорошо в поле сразу не увидел, но когда шайка сидит на вар и несколько минут смотрят,а в итоге толпой не видят, это как назвать. У нас вся страна коррумпированная, а почему в футболе долно быть по честному?
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R_a_i_n
1680890531
Два раза что-то не поставили? У Спартака скоро незасчитанных голово будет больше чем засчитанных!
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paracetamol
1680892251
Приличие, спросили в свинарнике? Нет, не слушали!
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timon2401
1680896020
Ну так то прав Иванов))) а если бы судили норм так то две победы у Спартака над Уралом отобрали чистых..чего бы не ***********
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serhio80
1680896413
В матчах Урала и ошибаться как правило не нужно) заряжены как правило всегда имхо) где нужно газон вытоплен, а где по другому овечки)
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NewLife
1680899492
Терпила, с продажным судейством бороться надо, а то так и будешь обделанный ходить.
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zigbert
1680934601
Что возмущаться Григорий? Как ошибались судьи не в пользу Спартака, так и будут продолжать это дело. Сама КДК признала эти ошибки и двое судей были отстранены от работы.
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