Григорий Иванов упрекнул «Спартак» в нарушении рамок приличия

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил тот факт, что «Спартак» в марте встречался с судьями.

«У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чeм здесь устраивает судейство или нет? У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и ещe что-то — все начинают сразу встречаться. Раньше Леонид Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают… Ну и зачем?

Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались… Тогда нам сниматься надо было уже давно — восемь раз уже! Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали — и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.

Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», – сказал Иванов.