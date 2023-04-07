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    «Барселона» готовит два громких трансфера на лето: помешать может лимит зарплат

    «Барселона» стремится стать более конкурентоспособной в еврокубках.

    Два сезона подряд каталонцы не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Летом клуб хочет усилиться двумя топ-футболистами, чтобы провал в ЛЧ не повторился.

    Главная цель «Барсы» – возвращение Лионеля Месси. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце июня, поэтому шансы вернуть его в Испанию есть.

    Полузащиту лидер Примеры хочет укрепить Бернарду Силвой из «Манчестер Сити». Португальцем интересовались еще в 2022 году, но тогда финансовые реалии сорвали сделку.

    Однако все планы «Барселоны» могут оказаться нереализуемыми из-за правил испанского чемпионата. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже говорил, что клуб не сможет подписывать новичков, если радикально не разгрузит свою зарплатную ведомость.

    Месси и Силва – высокооплачиваемые футболисты, поэтому просто не будет. Интересно, какие еще «рычаги» найдет руководство каталонского гранда.

    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: Sport.es

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    07.04.2023 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 21 час назад

      Сити и ПСЖ покупают кого хотят, Барса мучается с потолком зарплат, как так?

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