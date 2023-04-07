«Барселона» готовит два громких трансфера на лето: помешать может лимит зарплат

«Барселона» стремится стать более конкурентоспособной в еврокубках.

Два сезона подряд каталонцы не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Летом клуб хочет усилиться двумя топ-футболистами, чтобы провал в ЛЧ не повторился.

Главная цель «Барсы» – возвращение Лионеля Месси. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце июня, поэтому шансы вернуть его в Испанию есть.

Полузащиту лидер Примеры хочет укрепить Бернарду Силвой из «Манчестер Сити». Португальцем интересовались еще в 2022 году, но тогда финансовые реалии сорвали сделку.

Однако все планы «Барселоны» могут оказаться нереализуемыми из-за правил испанского чемпионата. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже говорил, что клуб не сможет подписывать новичков, если радикально не разгрузит свою зарплатную ведомость.

Месси и Силва – высокооплачиваемые футболисты, поэтому просто не будет. Интересно, какие еще «рычаги» найдет руководство каталонского гранда.

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press