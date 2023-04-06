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    Мбаппе раскритиковал «ПСЖ»: официальное заявление Килиана

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал заявление после публикации нового рекламного ролика парижского клуба.

    «Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/24. Мне никто не сказал, для чего записывалось это интервью. Это было похоже на обычное интервью для клуба.

    Я не согласен с публикацией видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», – написал Мбаппе в соцсетях.

    • В прошлом году француз отказал «Реалу», продлив контракт с «ПСЖ».
    • Мбаппе выступает за парижан с 2017 года, когда перешел из «Монако».
    • Француз получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 16:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +618

      lNeTl 7 апреля, 09:22

      Не понимаю, что все налетели на пацана? Человек высказал своё мнение, что в команде играет не только он один, а и другие игроки или я что-то не правильно понял?

      0
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      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 19:14

      из года в год становится всё конфликтнее и жаднее. не может один писюк жонглировать всей жизнью клуба. псж с ним ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 6 апреля, 17:01

      А что, игрок клуба ИМЕЕТ ПРАВО раскритиковывать ОФИЦИАЛЬНОЕ решение клуба??????????????И хозяева клуба надеятся, что с такими закидонами игроков клуб выиграет большой трофей? РЖУ ни могу над лягушатниками...

      0
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      Рейтинг: +409

      dragoff > Cleaner 6 апреля, 17:46

      А где там лягушатники? Странно, что арабы такое позволяют этому *****

      1
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      ...
      Рейтинг: +170

      odessakmv > Cleaner 7 апреля, 05:31

      черному в аФриканции теперь все можно

      0
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 6 апреля, 16:30

      денег не заплатили ещё три вагона)))без разрешение рекламировали клуб, где таким идиотам переплачивают, хотели фан - базу расширить мерзавцы

      0
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 6 апреля, 16:25

      Килиан, а ты думал, что у тебя шейхи будут спрашивать разрешение? Глупый ты мальчик. Продадут тебя в мужской бордель и забудут кто ты был..............

      1
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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov > ilichkadr 6 апреля, 17:45

      он уже был ими и куплен в бордель с элитными прости.....ками...(Парижские Старые Жабы)

      2
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