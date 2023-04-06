Мбаппе раскритиковал «ПСЖ»: официальное заявление Килиана

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал заявление после публикации нового рекламного ролика парижского клуба.

«Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/24. Мне никто не сказал, для чего записывалось это интервью. Это было похоже на обычное интервью для клуба.

Я не согласен с публикацией видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», – написал Мбаппе в соцсетях.