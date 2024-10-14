Стали известны средние оценки футболистов, перешедших в клубы АПЛ в летнее трансферное окно.
Данные были взяты на статистическом портале WhoScored.
Лучшая средняя оценка за матчи у Джейдона Санчо (7,32). Англичанин перешел на правах аренды в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» и сделал три результативные передачи в четырех играх.
Топ-10 лучших летних трансферов АПЛ по оценкам от WhoScored:
- Джейдон Санчо («Челси») – 7,32
- Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22
- Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18
- Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17
- Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11
- Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04
- Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99
- Савио («Манчестер Сити») – 6,97
- Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91
- Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89.