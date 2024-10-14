Стали известны средние оценки футболистов, перешедших в клубы АПЛ в летнее трансферное окно.

Данные были взяты на статистическом портале WhoScored.

Лучшая средняя оценка за матчи у Джейдона Санчо (7,32). Англичанин перешел на правах аренды в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» и сделал три результативные передачи в четырех играх.

Топ-10 лучших летних трансферов АПЛ по оценкам от WhoScored: