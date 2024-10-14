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    Топ-10 лучших летних трансферов АПЛ

    Стали известны средние оценки футболистов, перешедших в клубы АПЛ в летнее трансферное окно.

    Данные были взяты на статистическом портале WhoScored.

    Лучшая средняя оценка за матчи у Джейдона Санчо (7,32). Англичанин перешел на правах аренды в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» и сделал три результативные передачи в четырех играх.

    Топ-10 лучших летних трансферов АПЛ по оценкам от WhoScored:

    1. Джейдон Санчо («Челси») – 7,32
    2. Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22
    3. Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18
    4. Илиман Ндиай («Эвертон») – 7,17
    5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11
    6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04
    7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99
    8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97
    9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91
    10. Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1728883019
    я правильно прочитал: этот санчо сыграл всего 4 матча - и был признан лучшим?
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