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    Головин высказался о возможном переходе в «Спартак»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о переходе в российские клубы в будущее. Он исключил вариант со «Спартаком».

    – Хотели бы вы завершить карьеру именно в ЦСКА? Можете себя представить в «Зените» или «Спартаке», когда вернетесь в Россию?

    – Тяжело сказать на самом деле, где бы я себя представил. Но точно знаю, что я хотел бы завершить карьеру в России. Но вот где? Наверное, пока тяжело сказать, как и что будет. Наверное, в «Спартаке» оказаться в принципе нереально – это как минимум. Могу сказать, что это точно не «Спартак». А там уже видно будет, как всe пойдет. Тяжело пока представить будущее.

    • Головин перешел в «Монако» в 2018 году.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1728883166
    всё бы ничего, но.. bombardir.ru/news/748387
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    SLADE2019
    1728884175
    Как будто в Спартаке ночами не спят, думают, как бы Головина заполучить? Пусть канает в свой ЦСКА.
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    ScarlettOgusania
    1728884972
    загадывать, куда перейдет Головин, имея на руках контракт с Монако до 2029 года, по крайней, мере некорректно, может, он вообще в 33 года завершит свою карьеру футболиста...
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