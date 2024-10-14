Головин высказался о возможном переходе в «Спартак»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о переходе в российские клубы в будущее. Он исключил вариант со «Спартаком».

– Хотели бы вы завершить карьеру именно в ЦСКА? Можете себя представить в «Зените» или «Спартаке», когда вернетесь в Россию?

– Тяжело сказать на самом деле, где бы я себя представил. Но точно знаю, что я хотел бы завершить карьеру в России. Но вот где? Наверное, пока тяжело сказать, как и что будет. Наверное, в «Спартаке» оказаться в принципе нереально – это как минимум. Могу сказать, что это точно не «Спартак». А там уже видно будет, как всe пойдет. Тяжело пока представить будущее.