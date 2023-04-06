ЦСКА прошел «Крылья», Малком намекнул на уход из «Зенита» и другие новости дня

Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом».

«Дурдом, полный абсурд!»: Бубнов недоволен форматом Кубка России.

Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья.

Малком намекнул на летний уход из «Зенита».

Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Федун держался за меня, ползая. Я говорил: «Отстаньте, епт!».

«Типичный футболист без мозгов»: Петржела раскритиковал игрока «Зенита».

Президент УЕФА назвал единственное условие прекращения отстранения России.

Зарема ответила Дзюбе: он говорил, что Федун ползал на коленях и просил остаться в «Спартаке».

Месси отклонил предложение «Аль-Хиляля» с зарплатой 400 миллионов в год.

«Зенит» планирует провести матч с китайским клубом.

Fonbet Кубок России. ЦСКА благодаря автоголу вырвал победу над «Крыльями» (1:0) и вышел в финал Пути РПЛ.