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    Зарема ответила Дзюбе: он говорил, что Федун ползал на коленях и просил остаться в «Спартаке»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о ее муже.

    Ранее Дзюба заявил, что Федун не хотел отпускать его из «Спартака»: «Держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, епт! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ».

    «Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!». Артeм, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артeмушка, я всe прощу!»?

    На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Салихова.

    • Дзюба был в системе «Спартака» с 2006 по 2015-й год.
    • С командой он брал серебро РПЛ.
    • Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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    Источник: Metaratings

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    05.04.2023 17:19
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    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2356

      alefreddy 6 апреля, 12:15

      да голубизна везде и всюду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 6 апреля, 05:34

      Бздюба зас ранец, это ясно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      Bozigit 5 апреля, 21:49

      Зарема адвокат . Мне бы такую жену)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1513

      вальтер79 5 апреля, 18:27

      что дзюба что заремка два сапога пара у обоих фляга свистит ))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid > вальтер79 5 апреля, 18:58

      мостовой, терюшков, роднина, петржела, быстров, гогниев, тарасов. да их там почти на целый состав)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1513

      вальтер79 > fakeid 5 апреля, 19:07

      прям сборная идиотов набираеться))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      egor tikhonov > fakeid 5 апреля, 19:14

      Канчельскиса забыл...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid > egor tikhonov 5 апреля, 19:16

      не забыл, просто после этой новости я не могу ставить его в один ряд с этими)
      bombardir.ru/news/692632

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      egor tikhonov > fakeid 5 апреля, 19:18

      лизанул он Вам сладко)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > fakeid 5 апреля, 19:51

      этим ты показал ,что ты предвзято относишься к Спартаку и всерьез воспринимать твои высеры не стоит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3941

      fakeid > R_a_i_n 5 апреля, 20:02

      стыдно за спартак)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > fakeid 5 апреля, 20:03

      Не сомневаюсь. За тебя вот не стыдно, как может быть стыдно за "серунца обыкновенного"

      3
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 5 апреля, 18:12

      вчера эта гнида отсиживалась после позора, как промквас, рыла своего не высовывала. сегодня нашла повод опять что-то всхрюкнуть про зенит, на котором она пытается пиарится, при этом визжа, что только слабаки пиарятся. делаем выводы.

      8
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > fakeid 5 апреля, 18:25

      пиариться на Зените??? Клинер ржёт))

      1
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      ...
      Рейтинг: +19411

      Cleaner > R_a_i_n 5 апреля, 21:14

      Cleaner ржет над спартаковской Заремушкой. Эта девушка и Спартак созданы друг для друга!...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Cleaner 5 апреля, 21:17

      Клинер ржет по-жизни. Диагноз такой!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1716

      22 raza chemp > fakeid 5 апреля, 21:50

      Ну если ты не читаешь ее вчерашнее высказывание по игре с Уралом, это не значит что его не было. Все по делу она сказала, пусть про Миллера расскажет как то его вышвырнул из зинита Рио-де-Жанейро

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3648

      Эном айс 5 апреля, 18:00

      Начала хорошо, а потом сбилась на такой же бред, который мы здесь читаем от низшей касты поклонников кб..
      Ну, и найдите хоть два отличия Дзюбы от Заремы. Только одно . Гнилой мужик и базарная баба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Эном айс 5 апреля, 18:13

      Отличие одно, лучше быть базарной бабкой, чем гнилым мужиком

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12596

      Вомбат 5 апреля, 17:59

      Наконец-то Зарема заметила прелести Азмуна. Но увы, слищком поздно, никто ее теперь в Дортмунд не пустит. Раньше надо было суетиться. До закрытия границ, а еще лучше пока он был в Питере.

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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Вомбат 5 апреля, 22:14

      Зачем ей ваш зашкваренный Азмун ???

      0
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      Рейтинг: +20

      witalik > Вомбат 6 апреля, 15:45

      Ай молодца!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 5 апреля, 17:50

      Эскортница выложила свой анализ и бросила на вентилятор , дующий ей в лицо! Обдрызглась федуниха по самые уши! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Литейный 4 (returned) 5 апреля, 22:15

      Слизывай и балдей !!! )))

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      Рейтинг: +472

      eugen-han 5 апреля, 17:45

      Зарема выгораживает Федуна, но как-то осторожно, потому что явно что-то за собой чувствует, а именно то, что Дзюба способен своим поганым языком сказать ТАКОЕ, что на пример в том злосчастном для него видео по ту сторону связи мастурбации была никто иная, как...да ,,жена" Федуна.
      Эти говнотёрки уже раздражают на самом деле. Когда про футбол будут говорить и рассуждать вот на пример эти же персонажи.

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      Рейтинг: +2099

      upiter622 5 апреля, 17:32

      Мля,когда уже перестанете про эту "сосульку"писать???

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > upiter622 5 апреля, 22:16

      Что-то ты не возмущался когда тут Дзюба нес херню на которую последовал ответ !!!((

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