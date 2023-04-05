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  • Зарема ответила Дзюбе: он говорил, что Федун ползал на коленях и просил остаться в «Спартаке»

Зарема ответила Дзюбе: он говорил, что Федун ползал на коленях и просил остаться в «Спартаке»

5 апреля 2023, 17:19
20

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о ее муже.

Ранее Дзюба заявил, что Федун не хотел отпускать его из «Спартака»: «Держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, епт! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ».

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!». Артeм, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артeмушка, я всe прощу!»?

На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Салихова.

  • Дзюба был в системе «Спартака» с 2006 по 2015-й год.
  • С командой он брал серебро РПЛ.
  • Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (20)
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Baggio1986
1680704466
Прелести азмунки ахахаха
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R_a_i_n
1680704521
Зарема про Азмуна прям в точку!
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Сам_себе_сказал
1680704732
Вылезла эскортница...))
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upiter622
1680705128
Мля,когда уже перестанете про эту "сосульку"писать???
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Вомбат
1680706740
Наконец-то Зарема заметила прелести Азмуна. Но увы, слищком поздно, никто ее теперь в Дортмунд не пустит. Раньше надо было суетиться. До закрытия границ, а еще лучше пока он был в Питере.
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Эном айс
1680706830
Начала хорошо, а потом сбилась на такой же бред, который мы здесь читаем от низшей касты поклонников кб.. Ну, и найдите хоть два отличия Дзюбы от Заремы. Только одно . Гнилой мужик и базарная баба.
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вальтер79
1680708439
что дзюба что заремка два сапога пара у обоих фляга свистит ))))
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Bozigit
1680720559
Зарема адвокат . Мне бы такую жену)))
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Дядя Серёжа
1680748448
Бздюба зас ранец, это ясно
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alefreddy
1680772523
да голубизна везде и всюду
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