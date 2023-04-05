Зарема ответила Дзюбе: он говорил, что Федун ползал на коленях и просил остаться в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о ее муже.

Ранее Дзюба заявил, что Федун не хотел отпускать его из «Спартака»: «Держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, епт! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ».

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!». Артeм, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артeмушка, я всe прощу!»?

На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Салихова.