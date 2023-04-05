Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Федун держался за меня, ползая. Я говорил: «Отстаньте, епт!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким.

«Я каждый раз сам уходил из клуба. Люди плакали, говорили: «Артeм, не уходи!». А я отвечал, что они недостойны меня.

И ушeл. В «Томь», ***. Дважды. Леонид Арнольдович [Федун] держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, епт! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ», – сказал Дзюба.