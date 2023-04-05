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    Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Федун держался за меня, ползая. Я говорил: «Отстаньте, епт!»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким.

    «Я каждый раз сам уходил из клуба. Люди плакали, говорили: «Артeм, не уходи!». А я отвечал, что они недостойны меня.

    И ушeл. В «Томь», ***. Дважды. Леонид Арнольдович [Федун] держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, епт! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ», – сказал Дзюба.

    • Дзюба был в системе «Спартака» с 2006 по 2015-й год.
    • С командой он брал серебро РПЛ.
    • Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    05.04.2023 13:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 5 апреля, 16:35

      Всё больше и больше люди понимают какой он звездабол.

      1
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      Рейтинг: +3648

      Эном айс 5 апреля, 15:35

      Не судите Тёму строго.
      У него вальяжность и юмор резко затихают при первых неудачах.
      А они вскорости уже видны.
      А так ,молодец... пипл хавает , деньги капают.., контракт продлевают. И жить осталось пару футболет.)

      3
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 5 апреля, 14:28

      Ну а что вы хотели, ну поживи в питерской помой и пообщайся там, не таким станешь, да отложилось на всю оставшуюся жизнь, ведь посмотрите как они себя считают знатоками футбола и что помойка это супер клуб вселенной а это на самом деле есть помойка

      2
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 5 апреля, 14:21

      Тут даже и комментировать нечего - не надо даже размышлять об умственных способностях и на сколько слаб на язычек Дзюба, родители ошиблись в имени - надо было его"Емеля" назвать )))

      1
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 5 апреля, 15:10

      Не, Емеля был толковый парень. Пока старшие братья пахали с утра до ночи, содержали свои семейства, Емеля быстро сообразил что к чему, нашёл решательницу всех своих проблем - волшебную щуку. В жены ему достаётся царевна-несмеяна — дочь царя Гороха. Не жизнь, а малина!

      1
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 5 апреля, 16:17

      Это всегдашняя мечта нашего человека - "ХАЛЯВА", она неистребима, а "Емеля" просто еще ассоциируется с "Мели Емеля - твоя неделя" ))

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      Рейтинг: +11517

      "supermax" 5 апреля, 14:15

      чтоб каждый раз не уходить не стоило каждый раз возвращаться...впрочем в последующем так и сделал, спасибо

      1
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 5 апреля, 14:04

      Клоун - долбойоб.

      10
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 5 апреля, 13:56

      Ну, Артёмка и звиздун! Надо было ещё Лёнину охрану приплести, что мол не выпускали с базы.

      5
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      Рейтинг: +20

      witalik > ilichkadr 6 апреля, 15:54

      Смеялся очень долго: представил, как директор крупнейшего процветающего предприятия ползает на коленях перед грузчиком, умоляя того остаться. Да...

      1
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > witalik 6 апреля, 16:09

      Бывало и такое (на поклон к гегемону в сказках большевиков), когда у буржуина пролетариата не хватает, а грузить надо.

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