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  • Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Федун держался за меня, ползая. Я говорил: «Отстаньте, епт!»

Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Федун держался за меня, ползая. Я говорил: «Отстаньте, епт!»

5 апреля 2023, 13:50
10

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким.

«Я каждый раз сам уходил из клуба. Люди плакали, говорили: «Артeм, не уходи!». А я отвечал, что они недостойны меня.

И ушeл. В «Томь», ***. Дважды. Леонид Арнольдович [Федун] держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, епт! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ», – сказал Дзюба.

  • Дзюба был в системе «Спартака» с 2006 по 2015-й год.
  • С командой он брал серебро РПЛ.
  • Контракт 34-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Федун Леонид
Комментарии (10)
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ilichkadr
1680692210
Ну, Артёмка и звиздун! Надо было ещё Лёнину охрану приплести, что мол не выпускали с базы.
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NewLife
1680692645
Клоун - долбойоб.
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"supermax"
1680693324
чтоб каждый раз не уходить не стоило каждый раз возвращаться...впрочем в последующем так и сделал, спасибо
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Persona_non_Grata
1680693714
Тут даже и комментировать нечего - не надо даже размышлять об умственных способностях и на сколько слаб на язычек Дзюба, родители ошиблись в имени - надо было его"Емеля" назвать )))
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Эном айс
1680698127
Не судите Тёму строго. У него вальяжность и юмор резко затихают при первых неудачах. А они вскорости уже видны. А так ,молодец... пипл хавает , деньги капают.., контракт продлевают. И жить осталось пару футболет.)
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R_a_i_n
1680701750
Всё больше и больше люди понимают какой он звездабол.
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