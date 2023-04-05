Fonbet Кубок России. ЦСКА благодаря автоголу вырвал победу над «Крыльями» (1:0) и вышел в финал Пути РПЛ

ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Fonbet Кубка России прошел «Крылья Советов». Победу в ответном матче принес автогол Гленна Бейла.

Теперь в финале Пути РПЛ москвичи встретятся с «Уралом», с которым играли на групповом этапе.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бейл, 90+2 (в свои ворота).

Первый матч: 2:2.

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