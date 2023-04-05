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    Fonbet Кубок России. ЦСКА благодаря автоголу вырвал победу над «Крыльями» (1:0) и вышел в финал Пути РПЛ

    ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Fonbet Кубка России прошел «Крылья Советов». Победу в ответном матче принес автогол Гленна Бейла.

    Теперь в финале Пути РПЛ москвичи встретятся с «Уралом», с которым играли на групповом этапе.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бейл, 90+2 (в свои ворота).

    Первый матч: 2:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 21:26
    Комментарии36
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      Рейтинг: +231

      Koni_Best_1 5 апреля, 23:24

      Странная игра, такое ощущение что этот кубок нафиг никому не нужен

      0
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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик 5 апреля, 22:30

      Сегодня фортуна за нас победила....а так, ужасно играли

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4161

      raritet 5 апреля, 22:23

      Я понял так. Никто не хотел дальше мучаться в кубковой возне и все-таки Крылышки и играли лучше и оказались более изворотливыми, отделались от Кубка. Решили сосредоточиться на чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик > raritet 5 апреля, 22:31

      Щас.....они в путь регионов играть будут...скорее всего с Спартаком

      3
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Красногвардейчик 6 апреля, 00:44

      Они не могут попасть на Спартак - играть будут с командой из пути регионов ... Надеюсь что их соперник определится завтра ( уже сегодня ), ну а дальше как ляжет ...

      0
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      Рейтинг: +67797

      portero 5 апреля, 22:13

      Я уже ждал Фомина на пенальти.... а тут такой облом. Обидно однако.

      0
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      Рейтинг: +539

      Нуф-Нуф 5 апреля, 22:08

      Каждый получает не то, что заслуживает, а то что получает.

      4
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      Рейтинг: +3598

      CSKA57 5 апреля, 21:49

      Смотрел последние 15 минут. Было такое впечатление, что ЦСКА кубок не нужен. Повезло, что противник себе забил. Крылья играли лучше!

      4
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      Рейтинг: +2184

      Bozigit 5 апреля, 21:39

      Интересный турнир получился) Как Лигу Чемпионов смотришь)

      2
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      Рейтинг: +692

      bratskij 5 апреля, 21:38

      Позорище армейское. Знал бы что такой матч будет и смотреть не стал бы. Такое ощущение что шли на пенальти для ставок, а эти сами себе заколотили.

      0
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      Рейтинг: +29100

      JTherry 5 апреля, 21:37

      фатальная неудача: забить в свои ворота на последних минутах... играя лучше в матче пони, которые не пробили по воротам ни разу - в футболе нет справедливости, а есть просто фарт... картофану сюрприиииз..!)

      7
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > JTherry 5 апреля, 22:05

      Абсолютно согласен - фарт в футболе значит ОЧЕНЬ много и очень хочу, что-бы наконец-то фортуна, отвернувшаяся от Спартака весной, вернулась !!! )))

      3
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      Рейтинг: +5827

      ySS 5 апреля, 21:36

      Лучшим игроком должен был быть автор гола.
      И, вообще, Гинер должен его купить у Крыльев!)

      0
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      Рейтинг: +311

      cska1948 > ySS 5 апреля, 21:44

      Подумай, зачем нам его покупать если он и в КС за нас играет?

      5
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