Fonbet Кубок России. ЦСКА благодаря автоголу вырвал победу над «Крыльями» (1:0) и вышел в финал Пути РПЛ

Странная игра, такое ощущение что этот кубок нафиг никому не нужен
ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Fonbet Кубка России прошел «Крылья Советов». Победу в ответном матче принес автогол Гленна Бейла.
Теперь в финале Пути РПЛ москвичи встретятся с «Уралом», с которым играли на групповом этапе.
Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бейл, 90+2 (в свои ворота).
Первый матч: 2:2.
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