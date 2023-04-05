Месси отклонил предложение «Аль-Хиляля» с зарплатой 400 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии.
«Аль-Хиляль» предлагал 35-летнему аргентинцу контракт, по которому он мог получать 400 миллионов евро в год. По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, Месси отклонил предложение, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.
- Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Барселона» желает вернуть его летом.
Источник: твиттер Германа Гарсии Гровы