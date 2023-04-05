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    Месси отклонил предложение «Аль-Хиляля» с зарплатой 400 миллионов в год

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии.

    «Аль-Хиляль» предлагал 35-летнему аргентинцу контракт, по которому он мог получать 400 миллионов евро в год. По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, Месси отклонил предложение, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.

    • Сейчас аргентинец зарабатывает 3,375 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Барселона» желает вернуть его летом.

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    Источник: твиттер Германа Гарсии Гровы

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    05.04.2023 18:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 11:33

      Зассал, что будет бледно выглядеть на фоне Роналду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      ololoshaOLOLOEV 6 апреля, 03:14

      Правильно! Красава! Хочет дальше играть на высоком уровне, не то что тот...

      0
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      Рейтинг: +134

      Not angry fan 5 апреля, 19:39

      Да, действительно, уникальный случай. Обычно, как правило, большие деньги напрочь меняют сознание человека, и ему уже бывает пофиг на всё, лишь бы ещё побольше этих денег поиметь. Тут не так, тут осталось нормальное человеческое восприятие (я имею в виду восприятие обычного, бедного человека).
      Что ещё сказать, красава!
      Многие не поверят, не поймут, потому что сами не такие, а обычные, как все, жадные...

      2
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      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart 5 апреля, 19:23

      Что же ему жена на это сказала...

      0
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      Рейтинг: +311

      cska1948 5 апреля, 19:17

      Что, Месси отказался от ЧЕТЫРЁХСОТ миллионов?
      НЕ ВЕРЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +2196

      Dr.Metal 5 апреля, 18:53

      Ну и дурак. Выиграл всё, поиграл бы в Аравии. За пару - тройку лет очередной миллиард заработал бы и на пенсию

      1
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 5 апреля, 18:45

      "400 миллионов евро в год"
      Разве такое возможно, за что!?

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > ilichkadr 5 апреля, 19:09

      За красивые глаза )))

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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch > dauzhhhhh 5 апреля, 19:48

      Слышь пиз*болище - так когда Фины в НАТО вступили вчера? или как ты мне врала мразины неделю назад? Я раньше на тя сквозь пальцы смотрел , но теперь ты просто *********** творожок для меня и фейкамет))что ты писала про пыль под ногами?ты даже не мужчина- ты просто ....фу...ничтожество

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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch > ilichkadr 5 апреля, 19:49

      просто за рекламу контрактов же...

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