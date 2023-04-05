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    Президент УЕФА назвал единственное условие прекращения отстранения России

    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных изменениях в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований.

    «Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае. Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить (в ранее принятом решении)», – сказал Чеферин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.04.2023 16:40
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    Комментарии78
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    • ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 5 апреля, 18:17

      Всё правильно, только с одним "Но". Если бы до этого отстраняли США и страны-участницы НАТО за все во__йны и конфликты, которые они разжигали почти каждые 5-10 лет до этого. За всех уже миллионов убитых ими людей за ресурсы.
      Хоть мне и всё равно на российский футбол, вернее на то, что у нас в России называют футболом, я его не смотрю, но во всём должна быть последовательность. А так, очевидно, что уефа пляшет под дудку США и сделает всё, что им будет сказано. Так что в принципе плевать чем они там это мотивируют, слова марионеток не имеют никакого веса и значения.

      4
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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Maxi_7 5 апреля, 19:07

      отстраняли США и страны-участницы НАТО за все во__йны и конфликты,=====
      А чо за в..ойны ? США напала и присоединила к себе четыре области другой страны ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 19:10

      Да.

      1
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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 19:16

      Чо да петрушка красномордая ? Факты давай бегунок от моГилизации.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 19:27

      Могилизация это то, от чего ты сбежал развальцованный. Факт:- США оттяпали кусок Сирии и качают оттуда нефть . Округ Дейр-эз-Зор тебе говорит о чем нибудь, убогое ты животное?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:35

      1945 – ядерная атака на Японию.
      1946 – карательная операции в Югославии.
      1946-1949 – бомбежки Китая.
      1947-1948 – реколонизация Вьетнама, геноцид.
      1947-1949 – военные действия в Греции.
      1948-1953 – военные действия на Филиппинах.
      1948 – военный переворот в Перу.
      1948 – военный переворот в Никарагуа.
      1948 – военный переворот в Коста-Рике.
      1949-1953 – попытки свержения правительства в Албании.
      1950 – карательные операции в Пуэрто-Рико.
      1950-1953 – интервенция в Корею.
      1951 – военная помощь китайским повстанцам.
      1953-1964 – силовые спецоперации в Британской Гайане.
      1953 – свержение Моссадыка, получившего на референдуме 99.9% голосов.
      1953 – насильственная депортация иннуитов (Гренландия).
      1954 – Свержение правительства в Гватемале: Вторжение по

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      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:36

      ..Вторжение под кодовым названием Операция PBSUCCESS и государственный переворот со стороны наёмников ЦРУ против президента Хакобо Арбенса, собиравшегося провести глубокую земельную реформу и национализировать земли компании United Fruit Company. После свержения Арбенса наступают четыре десятилетия военного террора и гражданской *****, в которой погибают около 140 тысяч человек. Перемирие в гражданской войне подписывается лишь в 1996 году
      1954 — Иран: ЦРУ и британская разведка в ходе операции Аякс организовывают свержение премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка. Впоследствии, Иран во время правления Мохаммеда Реза Пехлеви становится важнейшим союзником США на Среднем Востоке.
      1956 – начало военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.

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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:37

      1957-1958 – попытка свержения правительства в Индонезии.
      1958 – оккупация Ливана: США интервенируют в Ливанском кризисе
      1958 – бомбежки Индонезии.
      1958 — Китай: В конфронтации между КНР и Тайванем за острова Цзиньмэнь и Мацзу, США высылают в поддержку Тайваню военные корабли и морскую пехоту
      1959 – ввод войск в Лаос.
      1959 – карательные операции на Гаити.
      1960 – военные операции в Эквадоре.
      1960 – вторжение в Гватемалу.
      1960 – поддержка военного переворота в Сальвадоре.
      1960-1965 – вмешательство во внутренние дела Конго. Поддержка Мобуту.
      1961-1964 – военный переворот в Бразилии.
      1961 – террористическая ***** против Кубы с применением бактериологического оружия. Группа поддерживаемых США кубинских боевиков проводит неудачную операцию в залив

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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:38

      .. в заливе Свиней.
      1962 — Куба: Во время Карибского кризиса остров подвергается тотальной блокаде.
      1962 – карательные операции в Гватемале.
      1963-1966 – госпереворот и карательные операции в Доминиканской Республике.
      1964 – карательная операция в Панаме.
      1964 – поддержка переворота в Бразилии.
      1964-1974 – вмешательство во внутренние дела Греции.
      1964 — Лаос: Американская авиация и наземные войска проводят военную операцию в северо-восточном Лаосе. После многолетних боёв военное решение признаётся бесперспективным и американские интервенционные войска покидают страну в 1973 году.
      1964-1975 – агрессия против Вьетнама: США массивным образом вмешиваются в войну во Вьетнаме. В ходе военных действий в стране находятся до 550 тысяч солдат США. Выв

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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:39

      ...Вывод войск осуществляется лишь в 1975 году.
      1965 – госпереворот в Индонезии, геноцид.
      1965 — Кажбоджа: США осуществляют бомбардировку приграничных территорий вдоль вьетнамской границы. Таким образом, Камбоджа втянута в войну во Вьетнаме.
      1966 – интервенция в Гватемалу.
      1967 – поддержка переворота и последующего фашистского режима в Греции.
      1968 – охота на Че Гевару в Боливии.
      1971-1973 – бомбардировки Лаоса.
      1971 – американская военная помощь при перевороте в Боливии.
      1972 – ввод войск в Никарагуа.
      1973 – переворот в Чили.
      1973 – террор в Уругвае.
      1974 – поддержка режима Моботу в Заире.
      1974 – подготовка агрессии в Португалию.
      1974 – попытка переворота на Кипре.
      1975 – оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.
      1975 – вмешател

      5
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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:40

      1975 – вмешательство во внутренние дела Австралии.
      1975 – атака на Камбоджу.
      1975-1989 – поддержка геноцида на Восточном Тиморе.
      1978 – военная помощь диктатору, финансирование геноцида.
      1979 – поддержка людоеда Бокасы.
      1979 – военная помощь повстанцам Йемена.
      1980-1992 – военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.
      1980-1990 – военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.
      1980 – поддержка и финансирование Красных Кхмеров.
      1980 – операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.
      1980 – карательная операция в Южной Корее.
      1980 — Иран: Операция «Орлиный коготь» по освобождению американских заложников в американском посольстве в Тегеране проваливается
      1981 – попытка переворота в Замбии.
      1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливий

      3
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      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:41

      1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.
      1981-1990 – поддержка контрас, терроризм, геноцид.
      1982 – вмешательство во внутренние дела Суринама.
      1982-1983 – атака на Ливан.
      1982 – поддержка геноцида в Гватемале.
      1983 — Иран/Ирак: США оказывают военную поддержку Ирану в ирано-иракской войне в обмен на освобождение американских заложников в Тегеране. Одновременно, США снабжают оружием и иракскую сторону.
      1983 — Ливан: В составе возглавляемой ими международной коалиции США интервенирует в Гражданской войне в Ливане. В результате ряда террористических актов международная коалиция покидает Ливан.
      1983 – интервенция в Гренаду: В результате госпереворота к власти приходит новое правительство, ориентирующееся на Советский Союз.

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      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:41

      ..Это приводит к вторжению США на Гренаду
      1983 – вмешательства во внутренние дела Анголы.
      1984 – сбиты два иранских самолёта.
      1984 – минирование заливов Никарагуа.
      1985 – финансирование геноцида в Чаде.
      1986 – нападение на Ливию.
      1986-1987 – нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.
      1986 – финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.
      1986 — Ливия: В качестве акта возмездия за ливийские террористические акты США бомбят объекты в Триполи и Бенгази (Операция «Каньон Эльдорадо»)
      1987-1988 – участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.
      1988 – финансирование террора и геноцида в Турции.
      1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ»

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:42

      1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003. Ракетный крейсер США USS Vincennes (CG-49) сбивает над Ормузским проливом пассажирский самолёт авиакомпании Iran Air, в результате чего погибают 290 человек. По данным американской стороны их военным было невозможно различить иранский пассажирский самолёт от военного и установить контакт с пилотами. При этом американский крейсер в рамках операции «Earnest Will» находился в территориальных водах Ирана. Капитан USS Vincennes был удостоен награды.
      1988 – вторжение в Гондурас.
      1988 – уничтожение иранского пассажирского самолета.
      1989 – интервенция в Панаму.
      1989 – сбиты два ливийских самолёта.
      1989 – бомбардировки на Филиппинах.
      1989 – карательная операция

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:43

      1989 – карательная операция на Вирджинских островах.
      1990 – геноцид в Гватемале.
      1990 – морская блокада Ирака.
      1990 – финансирование болгарской оппозиции ($1,5 млн)
      1991 – агрессия против Ирака.
      1991 – бомбардировки Кувейта.
      1992-1994 – оккупация Сомали.
      1992 – геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).
      1993-1995 – бомбардировки Боснии.
      1994-1996 – террор против Ирака.
      1994 – геноцид в Руанде (около 800 000 человек).
      1995 – бомбардировки Хорватии.
      1998 – уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.
      1998 – бомбежки Ирака.
      1999 – агрессия против Югославии.
      2001 – вторжение в Афганистан.
      2002 – ввод войск на Филиппины.

      2003 – действия в Либерии.
      2003 – столкновения с сирийскими погра

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:44

      2003 – столкновения с сирийскими пограничниками.
      2003 — Ирак: Иракская *****, в которой участвует также ряд американских союзников. После свержения режима Саддама Хусейна начинается многолетняя оккупация, характеризованная высоким уровнем насилия в стране, которое стоило жизни, по разным данным, до 655 тысячам иракцев
      2004 — Сомали: Воздушные удары США по исламистам, активная поддержка правительственных сил Сомали в гражданской войне
      2004 — ввод войск на Гаити.
      2004 — Попытка переворота в Экваториальной Гвинее.
      2008 — вторжение в Пакистан.
      2008 — ***** в Южной Осетии
      2011 — ***** в Ливии: Воздушные удары и ракетный обстрел страны в рамках интервенции в Ливии. Итогом явилось свержение и убийство главы государства Муаммара Каддафи
      2013 — 201

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:44

      2013 — 2017 — ***** в Сирии: США и их союзники начали бомбить позиции Исламского Государства на территории Сирии и Ирака
      2014 — ***** на Украине
      2015 — Йемен: Ракетные удары США по позициям йеменских повстанцев — хуситов и активная поддержка интервенции Саудовской Аравии и её союзников в Йемене

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Maxi_7 5 апреля, 19:50

      Максик, а у тебя пукан подгорает . Стока комментов за минуту ))) Я только задал вопрос---США напала и присоединила к себе четыре области другой страны ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 20:09

      Развальцованный, я тебе про Ирак что ли писал? Я тебе про Сирию писал, могилизованный. По Сирии есть, что высрать? Или в методичке не указано?

      2
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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 20:11

      Прикольные ты фейки даешь...Тоже самое росспропаганда пихала про Ирак в 2003..Типа америкосы захватили и нефть ихнюю бесплатно качают )))) Никому из россиян не рассказали, что иракское правительство разрешило иностранным компаниям разрабатывать их нефтяные месторождения за многомиллионную оплату...Там были американцы, англичане, итальянцы и прочие европейцы. И даже ( барабанная дробь) российский Лукойл ))) -----ЛУКОЙЛ и правительство Ирака подписали соглашение о сотрудничестве
      ЛУКОЙЛ уже более 10 лет поддерживает реализацию соцпроектов на территориях, которые прилегают к месторождению Западная Курна-2 на юге Ирака.------
      Вот оно чо тупая петрушка, вот оно чо...Ссылку скинул бы да Бомба щас за ссылки блокирует.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 20:12

      Что Сирия, что Ирак --везде ложь росспропаганды

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 20:14

      Ctrl C+ Ctrl V нажать не трудно, а людей просвещать мне нравится, может кто поумнеет, хотя это вряд ли, но надежда умирает последней...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 20:15

      Ну да. Один ты тут правду на весь мир голосишь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 20:23

      Чо абиделся петрушка красномордая ? Ну дык ты прекращай быть зомбаком верящим в фейки соловьевсабеевой.Прекращай их фейки везде раскидывать.
      Тогда и поводов для таких обид не будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Maxi_7 5 апреля, 20:24

      нажать не трудно====
      Вот именно.Нажать не трудно, с.п.и.Zдеть не трудно . Ответить на вопрос --США напала и присоединила к себе четыре области другой страны ? --это трудно.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 > dauzhhhhh 5 апреля, 20:26

      Не трудно, просто не вижу смысла отвечать на откровенно глупый вопрос. По-твоему конечная цель любой вой__ны это присоединение чужих территорий? Или может быть целью вой__ны может установление марионеточного правительства или разделение страны на несколько "независимых" государств чтобы из него было проще выкачивать ресурсы по-дешёвке? Миллионы убитых в результате этого людей тебя не смущают? Или может быть это не люди вовсе, а собаки, если это не украинцы и их можно убивать?
      Подумай хорошенько перед тем как отвечать на этот вопрос, и стоит ли на него вообще отвечать, потому, что этот вопрос риторический.

      4
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      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > dauzhhhhh 5 апреля, 20:29

      Хорошо, тогда почему Израиль не под санкциями? Он занимает территорию другой страны(Палестины) и продолжает это делать постепенно захватывая ещё больше её территорий.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > dauzhhhhh 5 апреля, 20:36

      Смешной вы человек, вы или глупый или пытаетесь строить из себя дурачка, а по вашему мнению С.Ш.А. на чей территории образовалось? На необитаемой территории?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > lNeTl 5 апреля, 20:40

      Смотрим Википедия ( а куда же нам смотреть, не в Палестину же ехать за фактами)-----Де-факто Государство Палестина по сегодняшний день не создано и не обладает реальным суверенитетом. Государственные структуры сформированы только частично. Во временной столице Рамалле функционируют президент, правительство и парламент. Однако в государстве нет армии, хотя есть полиция и при этом активно действуют полувоенные организации. Нет своей валюты, в качестве денежной единицы используются израильский шекель и доллар США. ====Получается это не государство ..не создано

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 20:47

      Как можно абидется на развальцованного *****? К нему максимум что может быть ,это жалость. Но к тебе и жалости нету. Презрение только.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11517

      "supermax" > R_a_i_n 5 апреля, 20:48

      когда забанят уже...надоел этот обоссанец

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З > Maxi_7 5 апреля, 20:48

      НАТО оборонительный блок, созданый для защиты от агрессора и время показало , что не зря.
      США не захватывало чужую территорию , да и в УЕФА они не входят.
      У тебя каша в голове.
      Не смотри ТВ, в клинику загремишь.

      1
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 20:49

      Т.е. если это не государство с правовой точки зрения, то можно захватывать территории? Так получается?

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      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > dauzhhhhh 5 апреля, 20:50

      Можете больше не продолжать, после слова Википедия, не вижу смысла продолжать с вами диалог.

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 5 апреля, 20:50

      Не звезди про оборонительный блок. Этот твой блок развязал войн больше, чем любое государство в мире. Какой он в пи.ду оборонительный?

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 5 апреля, 20:51

      Тебе пример привел выше про Сирию. не захватывали значит территорий? Кстати а у Мексики США ничего не захватывали?

      3
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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Maxi_7 5 апреля, 20:53

      По-твоему конечная цель любой вой__ны это присоединение чужих территорий?=====Не знаю. По движениям бункерного как то так.
      А ты как думаешь ---его цели ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З > R_a_i_n 5 апреля, 20:56

      Послушай еп***нько, если ты тупой то херли во все новости лезишь, показывая своё скудоумие.
      Ты просто длбб..,

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 20:58

      Хммм...Ответ твой ))) Точно абиделся.)))
      Абиженка ты в добровольцы на фронт иди.Тады точно эту куйню забудешь напрочь...Снаряды и пули выбют эту твою интелихентскую дурь.

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 21:01

      Нет государства--нет территории..Вот и все

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 21:02

      Ясно-понятно. По сути нечего ответить и начал свою куйню про добровольцев. Ну и риторический вопрос, который будоражит умы всего сайта - " ПОЧЕМУ ТЫ НЕ В ОКОПЕ" ?

      2
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      Рейтинг: +618

      lNeTl > dauzhhhhh 5 апреля, 21:02

      Даже если отталкивать от вашего источника, то можно найти такую информацию - Значительная часть территории Западного берега реки Иордан контролируется израильской армией, восточный Иерусалим (и город в целом) также находится под контролем Израиля. Израиль контролирует также практически все границы Палестинских территорий, за исключением границы сектора Газа с Египтом, но при этом препятствует морскому сообщению сектора Газа с внешним миром. Палестинские территории, несмотря на существование частичного палестинского управления на них, всё равно рассматриваются ООН как оккупированные Израилем. Представители ООП называют Палестину «страной под израильской оккупацией». Совет вам, если хотите чего-то познать, то читайте статьи до конца.

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 5 апреля, 21:03

      Еп.нько назвал меня, длбб... А по существу нечего? Ты же понимаешь, что после этих слов ты для меня станешь таким же?

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > lNeTl 5 апреля, 21:09

      Да пожалста.Поезжайте в Палестину, возьмите у них документы об их государственности, подтвержденные ООН.Предьявите их здесь всем ---докажите всем присутсвующим свою правоту.
      Да и еще----если документов государственности Палестины нет, можете остаться там, и с оружием в руках воевать за государственность Палестины...Если живым останетесь.

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > lNeTl 5 апреля, 21:12

      Читал до конца...Вычленил главное---нет такого государства Палестина.

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 21:14

      " ПОЧЕМУ ТЫ НЕ В ОКОПЕ" ?======А по ходу мы тут все в окопе.

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 21:19

      Ага, раз нет территории значит нет государства? Твои слова, развальцованный. А ты в курсе, что Украина свои границы с 1991 года не обозначила и в юридических плоскостях Украина не существует. А значит она входит в состав СССР. Но так-как СССР уже не существует, а Россия является правоприемником СССР, значит Украина входит в состав России. Ты чуешь петушок? Украина с юридической точки зрения, это часть России. Твоя же логика!

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 21:33

      Кули подпись Пукина, если ООН говорит, что нету границы)))

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 21:33

      Украина не существует======
      ДОГОВОР
      между Российской Федерацией и Украиной о
      российско-украинской государственной границе....Там подпись пукина
      https://docs.cntd.ru/document/901898035
      В очередной раз петрушка красномордая показала свою тупость.

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 21:34

      Ну и риторический вопрос - " ПОЧЕМУ ТЫ НЕ В ОКОПЕ" ? Там побратимы окуевают без тебя.

      1
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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 22:05

      Гыыы.....Риторический вопрос — это стилистическая фигура в виде вопроса, не требующая ответа, (по ходу петрушка этого не знал).
      А вот ты петрушка тупая ответь на не риторический вопрос ---Как ты петрушка красномордная исхитряещься обосраться, кидая фейки, которые с полпинка раскрываются ? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 22:06

      Ответь на простые вопросы, развальцованный.Кули ты с темы слезаешь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 22:21

      Обосрался ты петрушка красномордая когда тебя фактами давили...В ответ только твое мычание, нет аргументов и фактов.
      Иди обсыхай тупорылый zомбиватник.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 апреля, 22:24

      Ответь на простые вопросы. Не надо писать про факты и обосрался. ПРОСТО ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > R_a_i_n 5 апреля, 22:41

      Тебя за фейки пару раз в гавно макнули красной мордой.Еще хочешь ? Иди обсыхай , перед этим морду свою тупорылую помой.А то вонять будешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch > Алексей З 5 апреля, 23:03

      какую же ты чушь несешь...тебе самому не западло?ты бы сам в клинику сходил...оборонительный блок....от чего он обороняется и вынес столько стран разнес за несколько лет?

      4
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      ...
      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch > dauzhhhhh 5 апреля, 23:18

      Фейкомет ипаный))))Финляндия судя по твоим словам уже давно в НАТО - петух ты опущенный иди нах отсюда ты просто мерзавец и брехло)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 6 апреля, 12:46

      Извиниться не хочешь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl 5 апреля, 17:31

      Какое-то предвзятое и одностороннее решение, Украина тоже участник военного конфликта, почему её не отстранили?

      3
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      ...
      Рейтинг: +12596

      Вомбат > lNeTl 5 апреля, 17:46

      Действительно не понимаете, или это сарказм?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > Вомбат 5 апреля, 17:53

      Да, объясните мне, с 2014 года на территории Украины велись боевые действия, почему их не отстраняли? Я вижу только одну причину отстранения России это санкции по поводу полётов над Европой и сложным или невозможным перемещением российских граждан по Европе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12596

      Вомбат > lNeTl 5 апреля, 18:01

      Да, объясните мне, с 1994 на территории Росси велись боевые действия, почему нас не отстраняли? Я вижу только одну причину вашего непонимания - пересмотрели телевизор.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Вомбат 5 апреля, 18:10

      Правильно. С 1994 года у нас в стране бои велись и ничего, не отстранили. Так-же в 1999 году вся Европа Югославию бомбила и тоже ничего. Не отстранили никого. А тут че-то как-то с 2022 пошло не так.

      5
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      ...
      Рейтинг: +405

      Боцман52 > Вомбат 6 апреля, 16:47

      То есть ты сравнил войну у нас в 1994 и войну на Украине в 2014? Хочешь сказать абсолютно одинаковые? Ну-ну. Так же тогда поясни почему США не отстраняли за войну в Ираке, в Ливии, в Сирии, в Афганистане, в Югославии?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1784

      Artemka444 5 апреля, 17:25

      Ну в Азию тогда!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2056

      almanev > Artemka444 5 апреля, 17:29

      Сунемся туда, нас и там забанят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 16:54

      Это понятно всем здравомыслящим. Не надо лицимерить, пока кровопролитие в Европе не остановится , бан не снимут.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > Алексей З 5 апреля, 17:08

      Окраина це Европа??

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6362

      Давид59 > Bez Imeni 5 апреля, 17:25

      Географию учил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > Алексей З 5 апреля, 17:33

      Почему Украину не отстранили от участия?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > Давид59 5 апреля, 17:46

      нет,прогулял...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16549

      Anton01011969 5 апреля, 16:50

      Эй Александер Чеферин, а кто войну начал??? Дальше своего носа не видно ничего???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14196

      Алексей З > Anton01011969 5 апреля, 16:53

      Неужели Украина на нас войной пошла и все пригроничные города в труху превратила?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > Алексей З 5 апреля, 17:37

      Какие города и как это связано с футболом?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Slavan52 > Алексей З 5 апреля, 17:42

      Если бы пошла, ты бы сейчас сидел в окопах или смотался в Африку

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart > Anton01011969 5 апреля, 18:44

      Кто начал того и забанили...Белое это белое. Черное - черное. И ни как иначе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      lNeTl > Napaleon Banapart 5 апреля, 19:05

      Слишком много этот Чеферин на себя берёт, чтобы решать судьбу российского футбола.

      2
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      ...
      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart > lNeTl 5 апреля, 19:16

      Судьбу российского футбола решают не где то в УЕФА а непосредственно внутри страны. И решают ее некомпитентные никчемные и непрофессиАнальные функционеры чиновники и депутаты.

      3
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