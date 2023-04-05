Президент УЕФА назвал единственное условие прекращения отстранения России

Всё правильно, только с одним "Но". Если бы до этого отстраняли США и страны-участницы НАТО за все во__йны и конфликты, которые они разжигали почти каждые 5-10 лет до этого. За всех уже миллионов убитых ими людей за ресурсы.
Хоть мне и всё равно на российский футбол, вернее на то, что у нас в России называют футболом, я его не смотрю, но во всём должна быть последовательность. А так, очевидно, что уефа пляшет под дудку США и сделает всё, что им будет сказано. Так что в принципе плевать чем они там это мотивируют, слова марионеток не имеют никакого веса и значения.
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных изменениях в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований.
«Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае. Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить (в ранее принятом решении)», – сказал Чеферин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.