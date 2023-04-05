Президент УЕФА назвал единственное условие прекращения отстранения России

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных изменениях в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований.

«Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае. Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить (в ранее принятом решении)», – сказал Чеферин.