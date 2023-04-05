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    Хави намерен мотивировать «Барселону» на матч с «Реалом» фразой Анчелотти

    Главный тренер «Барселоны» Хави возмутился фразой коллеги из «Реала» Карло Анчелотти перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании. Итальянец сказал: «Теперь наша очередь побеждать».

    Хави считает, что эта фраза должна стать мотивацией для игроков «Барселоны». Поэтому планируется перед игрой разместить эту мысль Анчелотти на одной из стен раздевалки каталонцев.

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    Источник: AS

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    05.04.2023 20:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 20 часов назад

      так себе мотивация

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      Рейтинг: +1367

      САНЁК17 5 апреля, 22:59

      Путалони никогда не играли честно, постоянно кого то нужно выбесит, играть они нормально не умеет, если вы лучше, то играйте в евро кубках, чо раньше времени сливаетесь прид….ки

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