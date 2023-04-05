Хави намерен мотивировать «Барселону» на матч с «Реалом» фразой Анчелотти

Главный тренер «Барселоны» Хави возмутился фразой коллеги из «Реала» Карло Анчелотти перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании. Итальянец сказал: «Теперь наша очередь побеждать».

Хави считает, что эта фраза должна стать мотивацией для игроков «Барселоны». Поэтому планируется перед игрой разместить эту мысль Анчелотти на одной из стен раздевалки каталонцев.