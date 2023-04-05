Смолов: «Обещал Кубок болельщикам «Динамо», а не этому журналистику с телефоном в руках»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал ситуацию, которая произошла после матча Faonbet Кубка России с «Акроном».

«Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.

Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.

Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе что ли обещал, клоун?».

«Болельщикам – обещал. Но не этому журналистику с телефоном в руках», – написал Смолов в соцсетях в диалоге с болельщиком.

Смолов также заявил, что готов извиниться перед болельщиками при встрече.