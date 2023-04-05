Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов: «Обещал Кубок болельщикам «Динамо», а не этому журналистику с телефоном в руках»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал ситуацию, которая произошла после матча Faonbet Кубка России с «Акроном».

    • «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
    • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
    • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе что ли обещал, клоун?».

    «Болельщикам – обещал. Но не этому журналистику с телефоном в руках», – написал Смолов в соцсетях в диалоге с болельщиком.

    Смолов также заявил, что готов извиниться перед болельщиками при встрече.

    Новости по теме
    Селюк назвал Смолова «дерьмом» и призвал его «мочить» 16
    Стало известно, как могут наказать Смолова за оскорбление журналиста 6
    Терюшков назвал Смолова «парнем с дыркой в ухе» 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2023 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2557

      serglider 5 апреля, 21:03

      Журналист надо полагать, не болела "Динамо"? А вообще, Федя не первый и не последний, кто дал слово и... забрал слово))) На ум с разу приходит отечественная пенсионная реформа, касающаяся ВСЕХ россиян, а тут всего лишь кучка динамовских болел)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka 5 апреля, 20:34

      Ааааа , ну это другое дело .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 