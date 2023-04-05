Смолов: «Обещал Кубок болельщикам «Динамо», а не этому журналистику с телефоном в руках»

Журналист надо полагать, не болела "Динамо"? А вообще, Федя не первый и не последний, кто дал слово и... забрал слово))) На ум с разу приходит отечественная пенсионная реформа, касающаяся ВСЕХ россиян, а тут всего лишь кучка динамовских болел)))
Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал ситуацию, которая произошла после матча Faonbet Кубка России с «Акроном».
- «Динамо» проиграло по пенальти и вылетело из Кубка.
- Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
- Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе что ли обещал, клоун?».
«Болельщикам – обещал. Но не этому журналистику с телефоном в руках», – написал Смолов в соцсетях в диалоге с болельщиком.
Смолов также заявил, что готов извиниться перед болельщиками при встрече.