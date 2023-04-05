Фанаты предъявили Смолову за невыполненное обещание выиграть Кубок: форвард ответил

Он не волшебник.
Скажут , зачем обещал ?
Так чтобы вас поддержать, игроков по команде стимулировать.
Не получилось.
Умные люди не станут требовать объяснений , всё и так понятно.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов не исполнил обещание, данное в прошлом году, – выиграть Кубок России в год столетия.
– Федор, я болельщик. Получается, вы нас *** [обманули] и верить вам нельзя? – написал Смолову фанат в социальной сети.
– Получается, я не сдержал обещание! Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече.