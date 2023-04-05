Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фанаты предъявили Смолову за невыполненное обещание выиграть Кубок: форвард ответил

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов не исполнил обещание, данное в прошлом году, – выиграть Кубок России в год столетия.

    – Федор, я болельщик. Получается, вы нас *** [обманули] и верить вам нельзя? – написал Смолову фанат в социальной сети.

    – Получается, я не сдержал обещание! Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече.

    • Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
    • Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.
    • Накануне после вылета «Динамо» из турнира Смолов нахамил журналисту.

    Новости по теме
    Игрок «Акрона» Понсе: «Повышенные премиальные были для нас экстрамотивацией» 2
    Игрок «Акрона» поделился с журналистами пиццей после матча с «Динамо»
    «Крылья» собьют, «Акрон» добьет»: губернатор Самарской области – о Кубке России
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14090

      Алексей З 1 минуту назад

      Он не волшебник.
      Скажут , зачем обещал ?
      Так чтобы вас поддержать, игроков по команде стимулировать.
      Не получилось.
      Умные люди не станут требовать объяснений , всё и так понятно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 