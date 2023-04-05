Фанаты предъявили Смолову за невыполненное обещание выиграть Кубок: форвард ответил

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не исполнил обещание, данное в прошлом году, – выиграть Кубок России в год столетия.

– Федор, я болельщик. Получается, вы нас *** [обманули] и верить вам нельзя? – написал Смолову фанат в социальной сети.

– Получается, я не сдержал обещание! Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече.