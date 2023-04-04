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    Абаскаль назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Уралом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил пропущенные голы в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала» (1:2).

    – «Спартак» пропустил два одинаковых мяча, в этом что‑то есть, на ваш взгляд?

    – Не вижу тут дополнительного смысла, такие удары бывают раз в карьере. Нам жаль, была возможность закрывать удары, но мы этого не сделали. Результат сегодня таков.

    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
    • Команда Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2023 20:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2352

      alefreddy 2 часа назад

      надо это исправлять а так дальше одни огорчения будут

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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 16 часов назад

      Какая ещё причина от физрука? Она одна. Просто Урал классом выше. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner > Литейный 4 (returned) 15 часов назад

      Есть и вторая причина. Просто Спартак классом ниже. Гыгыржу...)))

      0
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      Рейтинг: +12570

      Вомбат 16 часов назад

      Причина поражения очевидна. У Спартака был полуторный состав, а у Урала основной. По игре нынешний Урал ненамного слабее даже основы Спартака. А с таким составом, как сегодня, у Спартака вообще не было шансов. Вот это мы и увидели.

      5
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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Вомбат 13 часов назад

      Не было шансов ? А ты матч смотрел ??? То что игра была достаточно равной согласен, а вот про шансы - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ !!!
      Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 10:14, в створ – 4:6, угловые – 4:6 По опасным моментам тоже пожалуй небольшой перевес Спартака. Разница в том, что Уралу удалось забить два гола НЕВЕРОЯТНО точными ударами, а Спартак опять не использовал свои моменты - НЕ ФАРТИТ !!! (((

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      Рейтинг: +2067

      jek718875 16 часов назад

      Сказал по делу

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      Рейтинг: +12570

      Вомбат > jek718875 16 часов назад

      Наоборот, ушел от ответа. Но я его понимаю. Мне тоже неприятно было бы озвучивать правду, будь я на его месте.

      2
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      Рейтинг: +1388

      Taps 16 часов назад

      Опять не*гры просрали.

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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Taps 13 часов назад

      Не*гры опять тебе насрали ? - может они тебе поесть принесли !!!)))

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