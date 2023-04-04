Абаскаль назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил пропущенные голы в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала» (1:2).

– «Спартак» пропустил два одинаковых мяча, в этом что‑то есть, на ваш взгляд?

– Не вижу тут дополнительного смысла, такие удары бывают раз в карьере. Нам жаль, была возможность закрывать удары, но мы этого не сделали. Результат сегодня таков.