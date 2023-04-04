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    Семин рассказал, в чем Хвича сильнее Марадоны

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    — Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

    — Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро.

    Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

    — Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?

    — Марадона в этом возрасте так не играл. Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи». И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными.

    Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26. А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22.

    Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

    И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного. Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» — лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд.

    • В этом сезоне Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 30 матчах.
    • Он покинул «Рубин» год назад – в марте 2022-го.
    • За этот период грузинский футболист подорожал в 5,3 раза по версии Transfermarkt.

    Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 6 часов назад

      Марадона - это Марадона! Это легенда! И точка. Не нужно сравнивать несравнимое. Далеко не все супермастеровитые игроки с прекрасными показателями могут перейти в статус легенды.

      1
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 6 часов назад

      Господи он играет ПЕРВЫЙ сезон и его уже сравнили с Богом и сколько таких полубогов было, которые со второго сезона сдают, а на третий их уже никто не помнит

      1
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 7 часов назад

      Сравнивать Диего и Хвичу некорректно.
      Марадона в любых опросах , входит в 5-ку лучших за всю историю футбола, Кварацхелии туда как до Луны.

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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Если только у него руки длиннее

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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      Это всё равно простые руки... а не руки бога....
      Странное сравнение для Палыча

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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 7 часов назад

      Субъективное мнение.
      Понятно , что Наполи последний раз становился Чемпионом ещё при Марадоне , но сейчас придут новые идолы , новые "короли" Неаполя.
      Хвича хорош , но и Осимхена не забывайте.

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