Семин рассказал, в чем Хвича сильнее Марадоны

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

— Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

— Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро.

Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

— Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?

— Марадона в этом возрасте так не играл. Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи». И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными.

Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26. А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22.

Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного. Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» — лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд.

В этом сезоне Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 30 матчах.

Он покинул «Рубин» год назад – в марте 2022-го.

За этот период грузинский футболист подорожал в 5,3 раза по версии Transfermarkt.

Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии