Хвича подорожал в 5,3 раза после ухода из «Рубина»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал до 85 миллионов евро.
До сегодняшнего дня грузинский игрок оценивался в 60 миллионов.
Когда Хвича покидал «Рубин» в марте 2022 года, его стоимость была 16 миллионов евро, то есть за год она выросла в 5,3 раза.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 30 матчах.
- До «Наполи» он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Футболист неаполитанцев входит в топ-6 претендентов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal.
Источник: Transfermarkt