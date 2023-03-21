Хвича подорожал в 5,3 раза после ухода из «Рубина»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал до 85 миллионов евро.

До сегодняшнего дня грузинский игрок оценивался в 60 миллионов.

Когда Хвича покидал «Рубин» в марте 2022 года, его стоимость была 16 миллионов евро, то есть за год она выросла в 5,3 раза.