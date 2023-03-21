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    Хвича подорожал в 5,3 раза после ухода из «Рубина»

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал до 85 миллионов евро.

    До сегодняшнего дня грузинский игрок оценивался в 60 миллионов.

    Когда Хвича покидал «Рубин» в марте 2022 года, его стоимость была 16 миллионов евро, то есть за год она выросла в 5,3 раза.

    • В этом сезоне Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 30 матчах.
    • До «Наполи» он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • Футболист неаполитанцев входит в топ-6 претендентов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal.

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    Источник: Transfermarkt

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