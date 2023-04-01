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    Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии

    Хвича Кварацхелия – главное открытие этого сезона Серии А. Он идеально адаптировался к чемпионату Италии в свой первый год и показывает феноменальную статистику: 12 голов и 10 ассистов в 23 матчах Серии А. Он – третий бомбардир чемпионата и лучший ассистент на данный момент.

    Почему Хвича отлично подошел «Наполи»

    Основные причины мы писали в этом тексте:

    Хвича снова разрывает за «Наполи». Он адаптировался к требованиям Спаллетти и теперь один из лучших

    Для закрепления информации повторим эти тезисы и добавим новые:

    • Лучше прочувствовал требования Лучано Спаллетти. Очень расплывчатое определение, но это действительно так. Если вы включите матч «Наполи», просто понаблюдайте за реакцией Спаллетти на действия Хвичи. В начале сезона она была резче.

    • Меньше дриблинга и больше взаимодействий с партнерами.

    • Вот слова журналистов La Gazzetta dello Sport: «Хвича уникален в плане техники. Он все чаще берет игру на себя и создает моменты не только для себя, но и для своих партнеров».

    • У Хвичи отличное взаимопонимание c игроками центра «Наполи». У Зелиньски и Лоботки в этом сезоне особые роли – постоянное взаимодействие с ними дают определенные плюсы.

    • Вот еще одна оценка от La Gazzetta dello Sport: «Хвича стал быстрее: в перемещении, в обдумывании моментов – во всем. Это позволяет ему возвышаться над соперниками по Серии А и делает его одним из сильнейших игроков Европы».

    При определенных раскладах «Наполи» может взять чемпионство к концу апреля – и вклад Хвичи в этот успех будет одним из самых весомых.

    Мы пообщались с итальянским журналистом – он сказал, что пока что рано сравнивать Хвичу и Марадону

    В Неаполе фанаты давно убиваются по Хвиче: посмотрите, насколько популярен он в городе:

    Чтобы оценить феномен Хвичи и его значение для «Наполи» и Неаполя, мы поговорили с журналистом La Repubblica Марко Ацци. Вот его цитаты:

    «Хвича стал очень популярным, да. Он – невероятно зрелищный игрок. Болельщикам он понравился благодаря своему дриблингу, голевым передачам и голам. Неаполитанцы очень любят Кварацхелию. Но ни один игрок никогда не достигнет уровня популярности Марадоны».

    ***

    «Кто сейчас круче: Хвича или Виктор Осимхен? Осимхен. Но Хвича моложе, ему определенно есть куда расти».

    ***

    «У Кварацхелии по контракту с «Наполи» есть еще четыре года, но он останется максимум до 2025-го. Потом его обязательно продадут в какой-нибудь топ-клуб, возможно, в «Реал». Мне кажется, прямо сейчас он не сильно готов к переходу – Хвича хочет остаться до 2025 года».

    ***

    «Почему Хвича так силен? Кварацхелия талантлив, у него отличный дриблинг и исключительная техника. Спаллетти помогает ему расти с тактической точки зрения, плюс он научил его оборонительным действиям. Но вообще у Хвичи нет недостатков, ха-ха».

    ***

    «Журналисты раньше говорили, что Кварацхелия плох с точки зрения командной игры? Ну, сейчас он идеально подходит «Наполи». Как и Осимхен».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: imago-images.de/Global Look Press, скриншот с ютуб-канала Нобель Арустамяна

    Источник: Бомбардир

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    01.04.2023 15:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 1 апреля, 13:40

      Хорошие специлисты давно говорили про его талант, Сулцкий еще 3 с лишним года назад говорил, что это футболист у которого нет потолка, потому что по всем показателям он был очень хорош, а сейчас по сути дела лидер самой сильной команды в Италии о чем тут еще говорить, если не начнет дурью маяться, то барса, реал, сити кто то его из них заберет

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