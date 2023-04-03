В НБА случилась самая сенсационная победа за последние 30 лет

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» на выезде победил «Миннесоту» со счетом 107:105. Этот выигрыш признан самым сенсационным в лиге за последние 30 лет.

Аналитики перед игрой предсказывали, что «Миннесота» проиграет примерно с разницей в 19,5 очков. Последний раз подобное несоответствие официального прогноза и результата фиксировалось в сезоне-1992/93, когда «Даллас», у которого в сезоне было семь побед и 64 поражения, победил «Сиэттл» (109:107).

Букмекеры давали на победу «Портленда» коэффициент 12. На победу «Миннесоты» – 1,03.

«Портленду» не помешало победить то, что он приехал без четырех игроков стартового состава.