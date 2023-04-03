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    В НБА случилась самая сенсационная победа за последние 30 лет

    В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» на выезде победил «Миннесоту» со счетом 107:105. Этот выигрыш признан самым сенсационным в лиге за последние 30 лет.

    Аналитики перед игрой предсказывали, что «Миннесота» проиграет примерно с разницей в 19,5 очков. Последний раз подобное несоответствие официального прогноза и результата фиксировалось в сезоне-1992/93, когда «Даллас», у которого в сезоне было семь побед и 64 поражения, победил «Сиэттл» (109:107).

    Букмекеры давали на победу «Портленда» коэффициент 12. На победу «Миннесоты» – 1,03.

    «Портленду» не помешало победить то, что он приехал без четырех игроков стартового состава.

    • «Миннесота» идет в зоне плей-ин (те, кто в ней финиширует, проведут дополнительный мини-турнир за попадание в плей-офф). «Портленд» близок к тому, чтобы оказаться без плей-офф.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 13:31
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