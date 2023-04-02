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    Маслов ответил, как «Спартаку» решить проблему с реализацией моментов

    Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Результат неудовлетворительный. Сзади сыграл на ноль, но не смогли забить.

    Как исправить проблемы с реализацией? К сожалению, это факт. Мы все прекрасно понимаем эту проблему. Нужно работать над ее решением. Надеюсь, скоро нас прорвет. Иногда бывает, что залетает все, а иногда ничего», – сказал игрок.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
    • Клуб продолжает защиту титула в Кубке России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2023 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2404

      моэм 2 апреля, 20:47

      Сказал бы проще , Промес заболел а заменить его некем , как и Джикию , потому что в атаку хорошо бежится когда сзади всё надёжно .

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      Рейтинг: +5456

      neim 2 апреля, 19:02

      Зареме там ни каких советов не надо, например, по улучшению реализации моментов ? А то она в последнее время почувствовала себя крутым советчиком, раздаёт их (советы) на право и на лево. Но вот сегодня, что-то её совсем не слыхать, не заболела часом после ничейки ? Или советы строчит для Абаскаля ?

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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > neim 2 апреля, 19:14

      Соскучился ? Тут таких много - кто к ней неравнодушен )))

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      Рейтинг: +275

      cska1948 2 апреля, 16:21

      Слова Маслова мне напомнили совет чукчи геологам у которых застряла машина: "Однако трактор нужен!"

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