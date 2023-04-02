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  • Маслов ответил, как «Спартаку» решить проблему с реализацией моментов

Маслов ответил, как «Спартаку» решить проблему с реализацией моментов

2 апреля 2023, 15:16
4

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Результат неудовлетворительный. Сзади сыграл на ноль, но не смогли забить.

Как исправить проблемы с реализацией? К сожалению, это факт. Мы все прекрасно понимаем эту проблему. Нужно работать над ее решением. Надеюсь, скоро нас прорвет. Иногда бывает, что залетает все, а иногда ничего», – сказал игрок.

  • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
  • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
  • Клуб продолжает защиту титула в Кубке России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (4)
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cska1948
1680441683
Слова Маслова мне напомнили совет чукчи геологам у которых застряла машина: "Однако трактор нужен!"
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neim
1680451340
Зареме там ни каких советов не надо, например, по улучшению реализации моментов ? А то она в последнее время почувствовала себя крутым советчиком, раздаёт их (советы) на право и на лево. Но вот сегодня, что-то её совсем не слыхать, не заболела часом после ничейки ? Или советы строчит для Абаскаля ?
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моэм
1680457632
Сказал бы проще , Промес заболел а заменить его некем , как и Джикию , потому что в атаку хорошо бежится когда сзади всё надёжно .
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