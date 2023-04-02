Маслов ответил, как «Спартаку» решить проблему с реализацией моментов

Сказал бы проще , Промес заболел а заменить его некем , как и Джикию , потому что в атаку хорошо бежится когда сзади всё надёжно .
Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
«Результат неудовлетворительный. Сзади сыграл на ноль, но не смогли забить.
Как исправить проблемы с реализацией? К сожалению, это факт. Мы все прекрасно понимаем эту проблему. Нужно работать над ее решением. Надеюсь, скоро нас прорвет. Иногда бывает, что залетает все, а иногда ничего», – сказал игрок.
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
- Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
- Клуб продолжает защиту титула в Кубке России.