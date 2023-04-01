Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выступил после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

    — Конечно, мы разочарованы результатом. Нам не хватало скорости, мы создавали моменты, но реализовать их не получилось. Не могу сказать, что «Сочи» сыграл намного лучше нас. Они достаточно организованно действовали в обороне и пытались играть на контратаках. Но мы сделали им два подарка, после чего переломить ситуацию было сложно.

    — «Сочи» приехал после двух разгромных поражений. Не повлияло ли это на настрой вашей команды?

    — Нет, мы же видели, как они побеждали до этого ЦСКА. Дело не в «Сочи», а в нас. Мы анализировали все матчи сочинцев, но они остались в прошлом. Сегодня в важных моментах мы допускали ошибки, плюс нам не хватало мастерства при завершении своих острых атак. Я не считаю, что мы были слишком расслабленными. У меня скорее было ощущение, что мы недостаточно верили в успех в сегодняшнем матче и в итоге проиграли.

    — Какие выводы вы можете сделать из этого поражения по горячим следам? Не считаете ли вы, что ошиблись со стартовым составом?

    — Это был лучший состав, который мы могли выставить. Мы старались воспользоваться численным преимуществом, немного перестроили игру в центре поля. Мы проанализируем этот матч и продолжим свою работу. Могу сказать, что с такой игрой, таким желанием и такой скоростью во вторник вечером у нас могут возникнуть большие проблемы. В теории мы могли легко выиграть этот матч, учитывая то, что у нас было на одного игрока больше и мы били пенальти. Но сегодня у нас не было достаточного желания победить, и мы заплатили высокую цену за это.

    • «Динамо» против «Сочи» полтора тайма было в большинстве.
    • «Сочи» выиграл впервые после двух разгромов.
    • Тренер Славиша Йоканович в «Динамо» с лета.

    Новости по теме
    Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами 1
    Фанаты «Акрона» приехали на матч с «Динамо» на чартерном поезде 2
    У «Динамо» есть два претендента на замену Йокановичу 8
    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1003

      SLADE2019 3 апреля, 11:20

      Йокановичу надо собирать вещи. Не пошло у него в Динамо. Никто из лидеров команды не показывает и близко своего уровня. Ведь не только Захарян сник. А Фомин, а Макаров и др. Если не тренер в этом виновен, то кто? Домой, домой, дружище.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5456

      neim 1 апреля, 23:04

      Бувач там кстати божился, что привел хорошего тренера. Теперь мы наконец видим (да не теперь, а уже пол года), что этот тренер еще хуже, чем был Новиков. Осталось во вторник Акрону проиграть и картина маслом ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9762

      САДЫЧОК 1 апреля, 20:33

      Это вообще НЕДОТРЕНЕР !
      Как можно , воровать , время у Динамо !
      Гнать , этого проходимца и как можно быстрее !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      dinam 1 апреля, 19:22

      Йоканович чмо пошел вон!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 