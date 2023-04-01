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Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»

1 апреля 2023, 17:58
4

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выступил после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Конечно, мы разочарованы результатом. Нам не хватало скорости, мы создавали моменты, но реализовать их не получилось. Не могу сказать, что «Сочи» сыграл намного лучше нас. Они достаточно организованно действовали в обороне и пытались играть на контратаках. Но мы сделали им два подарка, после чего переломить ситуацию было сложно.

— «Сочи» приехал после двух разгромных поражений. Не повлияло ли это на настрой вашей команды?

— Нет, мы же видели, как они побеждали до этого ЦСКА. Дело не в «Сочи», а в нас. Мы анализировали все матчи сочинцев, но они остались в прошлом. Сегодня в важных моментах мы допускали ошибки, плюс нам не хватало мастерства при завершении своих острых атак. Я не считаю, что мы были слишком расслабленными. У меня скорее было ощущение, что мы недостаточно верили в успех в сегодняшнем матче и в итоге проиграли.

— Какие выводы вы можете сделать из этого поражения по горячим следам? Не считаете ли вы, что ошиблись со стартовым составом?

— Это был лучший состав, который мы могли выставить. Мы старались воспользоваться численным преимуществом, немного перестроили игру в центре поля. Мы проанализируем этот матч и продолжим свою работу. Могу сказать, что с такой игрой, таким желанием и такой скоростью во вторник вечером у нас могут возникнуть большие проблемы. В теории мы могли легко выиграть этот матч, учитывая то, что у нас было на одного игрока больше и мы били пенальти. Но сегодня у нас не было достаточного желания победить, и мы заплатили высокую цену за это.

  • «Динамо» против «Сочи» полтора тайма было в большинстве.
  • «Сочи» выиграл впервые после двух разгромов.
  • Тренер Славиша Йоканович в «Динамо» с лета.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (4)
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dinam
1680366152
Йоканович чмо пошел вон!
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САДЫЧОК
1680370411
Это вообще НЕДОТРЕНЕР ! Как можно , воровать , время у Динамо ! Гнать , этого проходимца и как можно быстрее !
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neim
1680379446
Бувач там кстати божился, что привел хорошего тренера. Теперь мы наконец видим (да не теперь, а уже пол года), что этот тренер еще хуже, чем был Новиков. Осталось во вторник Акрону проиграть и картина маслом ...
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SLADE2019
1680510037
Йокановичу надо собирать вещи. Не пошло у него в Динамо. Никто из лидеров команды не показывает и близко своего уровня. Ведь не только Захарян сник. А Фомин, а Макаров и др. Если не тренер в этом виновен, то кто? Домой, домой, дружище.
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