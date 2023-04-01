Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выступил после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Конечно, мы разочарованы результатом. Нам не хватало скорости, мы создавали моменты, но реализовать их не получилось. Не могу сказать, что «Сочи» сыграл намного лучше нас. Они достаточно организованно действовали в обороне и пытались играть на контратаках. Но мы сделали им два подарка, после чего переломить ситуацию было сложно.

— «Сочи» приехал после двух разгромных поражений. Не повлияло ли это на настрой вашей команды?

— Нет, мы же видели, как они побеждали до этого ЦСКА. Дело не в «Сочи», а в нас. Мы анализировали все матчи сочинцев, но они остались в прошлом. Сегодня в важных моментах мы допускали ошибки, плюс нам не хватало мастерства при завершении своих острых атак. Я не считаю, что мы были слишком расслабленными. У меня скорее было ощущение, что мы недостаточно верили в успех в сегодняшнем матче и в итоге проиграли.

— Какие выводы вы можете сделать из этого поражения по горячим следам? Не считаете ли вы, что ошиблись со стартовым составом?

— Это был лучший состав, который мы могли выставить. Мы старались воспользоваться численным преимуществом, немного перестроили игру в центре поля. Мы проанализируем этот матч и продолжим свою работу. Могу сказать, что с такой игрой, таким желанием и такой скоростью во вторник вечером у нас могут возникнуть большие проблемы. В теории мы могли легко выиграть этот матч, учитывая то, что у нас было на одного игрока больше и мы били пенальти. Но сегодня у нас не было достаточного желания победить, и мы заплатили высокую цену за это.