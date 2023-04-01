«Динамо» теряет с ним время»: Журавель назвал Йокановича «пассажиром»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича после поражения москвичей от «Сочи» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

«Знаете, я бы не хотел этого говорить, но приходится.

Йоканович – пассажир. он не знает, во что должна играть его команда. если у него и есть какие-то идеи, то он не умеет их донести. и что самое ужасное для «Динамо», Йоканович не вовлечeн, он как будто не хочет работать.

Эти наблюдения наталкивают меня на простой вывод: «Динамо» с этим тренером теряет время.

Эта команда точно способна играть гораздо лучше», – считает журналист.