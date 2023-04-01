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    «Динамо» теряет с ним время»: Журавель назвал Йокановича «пассажиром»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича после поражения москвичей от «Сочи» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

    «Знаете, я бы не хотел этого говорить, но приходится.

    Йоканович – пассажир. он не знает, во что должна играть его команда. если у него и есть какие-то идеи, то он не умеет их донести. и что самое ужасное для «Динамо», Йоканович не вовлечeн, он как будто не хочет работать.

    Эти наблюдения наталкивают меня на простой вывод: «Динамо» с этим тренером теряет время.

    Эта команда точно способна играть гораздо лучше», – считает журналист.

    • «Динамо» против «Сочи» полтора тайма было в большинстве.
    • «Сочи» выиграл впервые после двух разгромов.
    • Тренер Славиша Йоканович в «Динамо» с лета.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    01.04.2023 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 1 апреля, 18:40

      тебе журавлик предложат тренировать динамо и оно вылетит в во вторую лигу

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