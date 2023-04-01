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    Директор «Динамо»: «Очень разочарованы поражением от «Сочи». Все вопросы – Йокановичу»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил эмоции после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

    «Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить больше. Все вопросы задайте, пожалуйста, главному тренеру.

    Выводы после поражения? Все решения будем принимать в конце сезона. У нас долгосрочный проект. В игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания», – сказал Пивоваров.

    • «Динамо» полтора тайма было в большинстве.
    • «Сочи» выиграл впервые после двух разгромов.
    • Йоканович в «Динамо» с лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2023 17:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: -8

      dinam 1 апреля, 19:27

      Позорище!!!!

      1
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      Рейтинг: -8

      dinam 1 апреля, 19:26

      ******** других слов нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 1 апреля, 18:41

      Тюкавин Тюкавин вот вам и Тюкавин надо было Дзюбу приглашать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      eugen-han 1 апреля, 17:16

      В начале игры Динамо смотрелось лучше Сочи, но к сожалению удаление в стане соперника пошло не на пользу, а даже наоборот,- во вред. Такое бывает.

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