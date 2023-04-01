Директор «Динамо»: «Очень разочарованы поражением от «Сочи». Все вопросы – Йокановичу»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил эмоции после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

«Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить больше. Все вопросы задайте, пожалуйста, главному тренеру.

Выводы после поражения? Все решения будем принимать в конце сезона. У нас долгосрочный проект. В игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания», – сказал Пивоваров.