Директор «Динамо»: «Очень разочарованы поражением от «Сочи». Все вопросы – Йокановичу»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил эмоции после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).
«Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить больше. Все вопросы задайте, пожалуйста, главному тренеру.
Выводы после поражения? Все решения будем принимать в конце сезона. У нас долгосрочный проект. В игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания», – сказал Пивоваров.
- «Динамо» полтора тайма было в большинстве.
- «Сочи» выиграл впервые после двух разгромов.
- Йоканович в «Динамо» с лета.
Источник: «Чемпионат»