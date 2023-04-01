⚡️ АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:1) и сократил отставание от лидера до 5 очков

«Манчестер Сити» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Гости вышли вперед в матче 29-го тура АПЛ на 17-й минуте усилиями Мохамеда Салаха.

После этого забивала только команда Хосепа Гвардиолы – отличились Хулиан Альварес, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

«Сити» сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до пяти очков.

«Ливерпуль» остался на шестом месте, отставание от топ-4 – семь баллов.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салах, 17; 1:1 – Альварес, 27; 2:1 – Де Брюйне, 46; 3:1 – Гюндоган, 53; 4:1 – Грилиш, 74.

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