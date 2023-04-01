Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚡️ АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:1) и сократил отставание от лидера до 5 очков

    «Манчестер Сити» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:1.

    Гости вышли вперед в матче 29-го тура АПЛ на 17-й минуте усилиями Мохамеда Салаха.

    После этого забивала только команда Хосепа Гвардиолы – отличились Хулиан Альварес, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

    «Сити» сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до пяти очков.

    «Ливерпуль» остался на шестом месте, отставание от топ-4 – семь баллов.

    Англия. АПЛ. 29-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Салах, 17; 1:1 – Альварес, 27; 2:1 – Де Брюйне, 46; 3:1 – Гюндоган, 53; 4:1 – Грилиш, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    Клопп: «Не уверен, что мы обыграли бы «Манчестер Сити» даже в большинстве»
    Клопп: «Против «Сити» у «Ливерпуля» нормально сыграли четыре футболиста. Где были остальные?» 1
    «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: стартовые составы на 29-й тур АПЛ
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18342

      житель СПб 2 апреля, 08:05

      Великий Гвардиола. Желаю им догнать Арсенал - и перегнать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12483

      DeStar 1 апреля, 18:46

      вот сити играет и выигрывает, но игра их вечно такая скучная, этот контроль мяча в стиле тики таки бесит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Play 1 апреля, 16:53

      Мда уж, главная проблема Ливерпуля в том, что у них закончился Ван Дейк.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy > Play 1 апреля, 17:00

      Там половина игроков и сам тренер сидят чисто на понтах, а не на игре

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 