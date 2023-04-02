Клопп: «Не уверен, что мы обыграли бы «Манчестер Сити» даже в большинстве»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал спорный эпизод из первого тайма матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4), когда у судьи были основания показать вторую желтую карточку полузащитнику манчестерцев Родри.

«Я не видел эпизод. Не знаю нужно ли было показывать вторую жeлтую. Не уверен, что сегодня мы выиграли бы и у десяти игроков «Сити», – сказал Клопп.