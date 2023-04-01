Клопп: «Против «Сити» у «Ливерпуля» нормально сыграли четыре футболиста. Где были остальные?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

«То, как мы все потеряли в этом матче, неприемлемо. Нормальный матч провели четыре игрока или около того. Не знаю, где были остальные.

Все сломали два быстрых гола в наши ворота после перерыва. Трудно смириться с тем, как мы их пропускали. Мы не боролись. Хорошо, что потом они забили нам всего один мяч», – сказал немец.