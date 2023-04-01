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    Клопп: «Против «Сити» у «Ливерпуля» нормально сыграли четыре футболиста. Где были остальные?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

    «То, как мы все потеряли в этом матче, неприемлемо. Нормальный матч провели четыре игрока или около того. Не знаю, где были остальные.

    Все сломали два быстрых гола в наши ворота после перерыва. Трудно смириться с тем, как мы их пропускали. Мы не боролись. Хорошо, что потом они забили нам всего один мяч», – сказал немец.

    • «Ливерпуль» открыл счет в 1-м тайме.
    • «Манчестер Сити» идет в таблице 2-м.
    • «Ливерпуль» занимает 8-ю строчку.

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    Источник: ВВС

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    01.04.2023 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 2 апреля, 01:56

      Так это надо у тренера спросить.

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