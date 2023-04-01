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  • Газзаев обвинил Слуцкого в испорченной репутации российских тренеров в Европе

Газзаев обвинил Слуцкого в испорченной репутации российских тренеров в Европе

1 апреля 2023, 14:23
1

Валерий Газзаев считает, что неудачный опыт работы Леонида Слуцкого в «Халл Сити» и «Витессе» испортил репутацию российских тренеров в Европе.

«Почему российских тренеров не зовут в Европу? Обязательно нужно знать языки. Это к нам приезжают иностранные специалисты – и им не нужно учить ничего. А вы попробуйте так в Германию приехать или в другую страну. Там уважают свой чемпионат.

У нас, к сожалению, такого нет. Тренеры приезжают и работают с переводчиком. Считаю, нужно требовать от иностранцев того же, что требуют во всех уважающих свой чемпионат странах мира. Нет вопросов, пусть Абаскаль работает, но чтобы он тоже знал русский. Это первый момент.

Второй. Вот работал в Европе какое-то время Слуцкий. Но не дал там результата. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов.

Если бы Слуцкий успешно отработал, я вас уверяю, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но, к сожалению, он там провалился – и в Англии, и в Голландии.

А сейчас вообще – изоляция. В будущем, чтобы наших тренеров приглашали, понадобится международный успех – с клубом или сборной. И, конечно же, знание иностранных языков», – сказал Газзаев.

  • Слуцкий тренировал «Халл Сити» с июня по декабрь 2017 года.
  • В «Витессе» он работал с 2018 по 2019 год.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1680350868
Так и есть, давно известно всем. А что касается Слуцкого, даже не хочется о нём вспоминать.
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