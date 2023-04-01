«Истосковались по трофеям!»: Бабаев озвучил задачи ЦСКА на сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал цели команды на остаток сезона.

– Сейчас отставание от первого места – 13 очков, от второго – 6. Какая цель стоит перед ЦСКА на оставшиеся 10 туров чемпионата? На что вы реально можете замахнуться?

– Задача – попасть в призовую тройку. Понятно, что можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично.

Если посмотреть на то, как складывается для нас этот сезон, вспомнить результаты прошлого и позапрошлого чемпионатов, место в тройке будет для нас достойным результатом. Считаю, нам это по силам.

Не такое уж большое отставание от второй и третьей команд в таблице. Ну и конечно, мы держим в голове победу в Кубке России, продолжаем борьбу.

Мы уже истосковались по трофеям! Это и команда понимает, и Владимир Валентинович [Федотов] прекрасно осознает. Приложим все усилия, чтобы добиться этой цели.

– Но что дает в нынешних реалиях второе место? Строчку в «Википедии», как недавно сказал Валерий Карпин?

– Возможно, Карпин имел в виду что-то другое. Порой мы видим, что его слова немного выдергивают из контекста.

Я считаю, что второе и третье место – это пьедестал, это медали. А самое главное в нашем случае, если вспомнить прошлый и позапрошлый сезоны, это определенный прогресс.

Для молодых ребят, которые в своей жизни пока еще ничего не выиграли, серебро или бронза – это большой толчок для развития.

Я даже сейчас не беру экономическую сторону вопроса. Но если говорить и в этом контексте, то в новых условиях, которые мы вместе с коллегами из клубов РПЛ разработали (думаю, все знают, что они существенно изменились в лучшую сторону и по спонсорскому пакету, и по медиаправам), то в настоящее время разница в одну строчку дает примерно 75-80 миллионов рублей.