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    «Истосковались по трофеям!»: Бабаев озвучил задачи ЦСКА на сезон

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал цели команды на остаток сезона.

    – Сейчас отставание от первого места – 13 очков, от второго – 6. Какая цель стоит перед ЦСКА на оставшиеся 10 туров чемпионата? На что вы реально можете замахнуться?

    – Задача – попасть в призовую тройку. Понятно, что можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично.

    Если посмотреть на то, как складывается для нас этот сезон, вспомнить результаты прошлого и позапрошлого чемпионатов, место в тройке будет для нас достойным результатом. Считаю, нам это по силам.

    Не такое уж большое отставание от второй и третьей команд в таблице. Ну и конечно, мы держим в голове победу в Кубке России, продолжаем борьбу.

    Мы уже истосковались по трофеям! Это и команда понимает, и Владимир Валентинович [Федотов] прекрасно осознает. Приложим все усилия, чтобы добиться этой цели.

    – Но что дает в нынешних реалиях второе место? Строчку в «Википедии», как недавно сказал Валерий Карпин?

    – Возможно, Карпин имел в виду что-то другое. Порой мы видим, что его слова немного выдергивают из контекста.

    Я считаю, что второе и третье место – это пьедестал, это медали. А самое главное в нашем случае, если вспомнить прошлый и позапрошлый сезоны, это определенный прогресс.

    Для молодых ребят, которые в своей жизни пока еще ничего не выиграли, серебро или бронза – это большой толчок для развития.

    Я даже сейчас не беру экономическую сторону вопроса. Но если говорить и в этом контексте, то в новых условиях, которые мы вместе с коллегами из клубов РПЛ разработали (думаю, все знают, что они существенно изменились в лучшую сторону и по спонсорскому пакету, и по медиаправам), то в настоящее время разница в одну строчку дает примерно 75-80 миллионов рублей.

    • После 20 туров ЦСКА идет на 5-м месте в Премьер-лиге.
    • В 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России команда ведет борьбу с «Крыльями Советов».
    • Первый гостевой матч с самарцами завершился ничьей 2:2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2023 12:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2109

      Красногвардейчик 2 апреля, 07:10

      Чтобы не скучать по титулам и трофеям, нужно нынешний менеджмент разогнать, и не скупиться на трансферах стоящих

      2
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      Рейтинг: +1016

      OOOVVV. 1 апреля, 20:50

      Дай Бог, чтобы пожелания Романа сбылись.

      4
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