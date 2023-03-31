«Зенит» проведет почти половину апреля без основного защитника

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван на ближайший сбор молодежной сборной Бразилии. Он продлится с 15 по 27 апреля.

16 апреля «Зенит» сыграет с «Ростовом». Остальное расписание петербуржцев на вторую половину апреля пока неизвестно.