«Зенит» проведет почти половину апреля без основного защитника

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван на ближайший сбор молодежной сборной Бразилии. Он продлится с 15 по 27 апреля.
16 апреля «Зенит» сыграет с «Ростовом». Остальное расписание петербуржцев на вторую половину апреля пока неизвестно.
- Бразильская молодежка на апрельским сборе сыграет с Доминиканской Республикой и Ираком.
- Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
- Бразилец поучаствовал в 3 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.
Источник: «Бомбардир»