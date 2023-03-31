Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Примеры: лидирует игрок с 3 матчами в сезоне

Стало известно, кто зарабатывает больше всех в чемпионате Испании.

В пятерку самых высокооплачиваемых футболистов Примеры вошли представители «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

Лидером стал вингер «Реала» Эден Азар – в этом сезоне он поучаствовал в трех матчах испанского первенства, проведя на поле 98 минут.

1. Эден Азар («Реал») – 2,25 млн евро в месяц до уплаты налогов;

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 2,17 млн евро;

3. Серхио Бускетс («Барселона») – 1,91 млн евро;

4. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;

5-7. Жорди Альба («Барселона») – 1,67 млн евро;

5-7. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press