Акинфеев мог перейти в топ-клуб АПЛ: Газзаев рассказал, почему он отклонил предложение

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Игоря Акинфеева в лондонский «Арсенал».

— Акинфееву скоро 37. Почему он до сих пор играет?

— Профессионализм и характер. У него ведь и тяжелейшие травмы были.

Но я бы отметил Игоря и как пример настоящего патриотизма. У него были хорошие предложения из Европы — из АПЛ, например. В частности, из лондонского «Арсенала». Но он патриот своей страны и клуба, выдающаяся личность.

— Это был выбор Игоря остаться, а не срыв переговоров?

— Да, Акинфеев решил остаться. Арсен Венгер спрашивал меня потом, когда мы встречались на форуме [лучших тренеров УЕФА] про Игоря. Кстати, про Аршавина тоже узнавал. Естественно, дал самые лучшие рекомендации — и об Акинфееве, и об Аршавине.

Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру.

С клубом он выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

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