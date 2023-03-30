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  • «Можно сыграть, но, думаю, он не возьмет трубку»: Мостовой – о матче Fight Nights с «Ростовом» Карпина

«Можно сыграть, но, думаю, он не возьмет трубку»: Мостовой – о матче Fight Nights с «Ростовом» Карпина

30 марта 2023, 21:42
3

Тренер медийной команды Fight Nights Александр Мостовой ответил, готов ли он сыграть против «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

– Вы когда-нибудь думали сыграть против «Ростова» Валерия Карпина?

– Я не думал о таком матче, тем более против Валерия Карпина.

– Но это же такая медийная история.

– Я не хочу [Карпина качать медийно]. Ему медийности и так хватает. Таких планов не было и, думаю, не будет. Сегодня ты тренер «Ростова», а завтра ты не тренер.

Медийный футбол – это медийный футбол. Понятно, что в нынешних условиях это интересно. Если все затянется надолго – а все идет к тому, что затянется – такой матч можно и сыграть. Ничего страшного не будет. Можно позвонить Карпину.

Но, думаю, он не возьмет трубку, если я позвоню. Может, Дзюбу попросим. Но от него он тоже не возьмет (смеется).

Давайте дождемся всех решений, которые сейчас важнее, чем «Ростов» и Fight Nights.

  • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
  • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной России.
  • На прошлой неделе Карпин назвал Мостового «обиженным маленьким мальчиком».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1680206273
Скажите царю, что много кто не возьмет трубку...
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эд100
1680228905
я бы взял трубку, что б донести до клоуна всё, что о нём все думают...
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crf575757
1680252074
Да с тобой лузер-мостовой вообще из нормальных футбольных людей общаться не будет! Ты всех успел обкакать, жалкий человечишка. Сиди в своей медиалиге и не вякай!
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