Карвальо: «В России футболистам помогает долго играть водка»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо объяснил, почему российские футболисты играют дольше, чем бразильские.

— Удивлены, что Акинфеев до сих пор играет, Жирков закончил в 38, братья Березуцкие и Игнашевич тоже завершили карьеры в солидном возрасте?

— Мне кажется, для русских это нормально — играть до такого возраста. Это в Бразилии многие заканчивают в 34-35. А в России играют дольше. Так и надо, пока есть силы. Еще мне кажется, что в России футболистам помогает долго играть водка.

Надеюсь, и Акинфееву его физическое состояние позволит выступать как можно дольше. У него большой талант и история в ЦСКА.