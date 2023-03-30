Карвальо: «В России футболистам помогает долго играть водка»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо объяснил, почему российские футболисты играют дольше, чем бразильские.
— Удивлены, что Акинфеев до сих пор играет, Жирков закончил в 38, братья Березуцкие и Игнашевич тоже завершили карьеры в солидном возрасте?
— Мне кажется, для русских это нормально — играть до такого возраста. Это в Бразилии многие заканчивают в 34-35. А в России играют дольше. Так и надо, пока есть силы. Еще мне кажется, что в России футболистам помогает долго играть водка.
Надеюсь, и Акинфееву его физическое состояние позволит выступать как можно дольше. У него большой талант и история в ЦСКА.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»