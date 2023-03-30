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  • Карвальо: «В России футболистам помогает долго играть водка»

Карвальо: «В России футболистам помогает долго играть водка»

30 марта 2023, 18:58
6

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо объяснил, почему российские футболисты играют дольше, чем бразильские.

— Удивлены, что Акинфеев до сих пор играет, Жирков закончил в 38, братья Березуцкие и Игнашевич тоже завершили карьеры в солидном возрасте?

— Мне кажется, для русских это нормально — играть до такого возраста. Это в Бразилии многие заканчивают в 34-35. А в России играют дольше. Так и надо, пока есть силы. Еще мне кажется, что в России футболистам помогает долго играть водка.

Надеюсь, и Акинфееву его физическое состояние позволит выступать как можно дольше. У него большой талант и история в ЦСКА.

  • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
  • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
  • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карвальо Даниэл
Комментарии (6)
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alefreddy
1680192492
водка и пиво под хорошую закуску
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Из Твери Леха
1680195829
Карвальо последние годки явно на пивке доигрывал.
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Fialet
1680201366
Судя по последним высказываниям Карвальо оказался дебилом.
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FCSpartakM
1680202253
Типичный бразилец, который блеснул пару сезонов, заработал бабла и кайфует от жизни с животом, как 50 летнего мужика
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DOCTOR PENALTY
1680203575
А ещё баня, гармонь и лосось. )
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Дядя Серёжа
1680232132
Водка входит в состав запрещённых допингов?
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