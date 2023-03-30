Только один игрок развил большую скорость в этом сезоне АПЛ, чем Мудрик

Портал Squawka составил символическую сборную из самых быстрых игроков сезона в АПЛ.

Самую большую скорость развил форвард «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон – он разогнался до 36,7 км/ч. Украинец Михаил Мудрик занимает второе место с 36,63 км/ч.

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», наибольшая высокая скорость – 36,62 км/ч);

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», 35,76), Кристоффер Аер («Брентфорд», 35,53), Тайрон Мингз («Астон Вилла», 34,98), Киран Тирни («Арсенал», 35,99);

Полузащитники: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61), Матеус Нуньес («Вулверхэмптон», 36,32), Денис Закария («Челси», 36,09), Михаил Мудрик («Челси», 36,63);

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7).