Хаверц рассказал о своем прозвище в «Челси»: его сравнивают с животным

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал, как его называют одноклубники.

«Некоторые игроки называют меня «ослом», но это не связано с футбольными причинами. С детства у меня была особая любовь к осликам. Это очень спокойные животные: возможно, я ассоциирую их с собой, потому что я тоже довольно спокойный.

Они отдыхают весь день, не делают лишнего и просто наслаждаются жизнью. Всегда их любил. Когда я проигрывал, то шел в приют для животных. Ты приходишь и контактируешь с животными, видишь в них что-то человеческое. Я чувствовал умиротворение в эти моменты, и это работало как своего рода терапия.

Футбол – не самая важная часть моей жизни. Есть вещи, которые в сотню раз важнее. Нелегко такое говорить, понимая, что людям такое заявление не понравится. Однако это именно то, как лично себя ощущаю сам я», – сказал Хаверц.