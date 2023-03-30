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«24 февраля»: Алексей Березуцкий – о причинах ухода из ЦСКА

30 марта 2023, 11:33
7

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему покинул московский клуб прошлым летом.

«Я принял решение чуть раньше, чем было объявлено официально. Там много факторов.

Три ключевых? 24 февраля. Невозможность... Первые сборы были тяжелыми, как и все первое время: количество тренировок и так далее.

Глобально я пытался перевезти какие-то вещи, чтобы занималась жена... То же самое по бизнесу. Через большой промежуток времени я ощутил: не работает так. По своей сути. Не работает бизнес.

И фактор какого-то непонятного движения, куда мы идем. Я про Россию: нас забанили в еврокубках. Непонятно, за что мы боремся, куда. У меня был план, и я его продолжал придерживаться. Хотя к лету было понятно: бан надолго.

Неважно, хочет нас УЕФА принимать или нет: с нами просто команды не хотят играть. Даже если мы перейдем в Азию... И этот фактор тоже.

И что я не мог переключиться – тоже сыграло свою роль. Моя жизнь до этого не была зациклена только на футболе. Я даже скажу больше... Нет, она тесно связана, на все сто процентов. Но не настолько. Много других интересов. Я даже не про бизнес. Оказалось, их нет резко», – заявил Березуцкий.

  • ЦСКА занял 5-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Вместо Березуцкого клуб пригласил Владимира Федотова.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (7)
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Беспонтий
1680165849
но если из одной причины я кучу пьяного нарою волшебства тогда слава героям - что ни алёша вечно праздник торжества..
Ответить
_Marqella_
1680168862
Понятно,что ни чего не понятно...))
Ответить
R_a_i_n
1680172762
Он случайно с Кличко не пересекался раньше?
Ответить
АЛЕКС 58
1680178024
Разговаривал не вынимая жвачку ,поэтому не всё понятно
Ответить
Иван Петров 1986
1680179268
Наверное, много головой играл - вот ум и попортился.
Ответить
Fialet
1680199686
Сильный оратор.
Ответить
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