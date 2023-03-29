Пруцев объяснил, почему в сборную России были вызваны восемь спартаковцев

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев доволен, что на последний сбор сборной России были вызваны восемь футболистов его клуба.

«Восемь спартаковцев в сборной — это оценка той работы, которую мы проделываем в клубе. В «Спартаке» мы заряжены, хотим побеждать в каждом матче, радовать игрой зрителей. Конечно, приятно видеть знакомые лица в сборной. Но в целом у нас сложился очень дружный коллектив.

Клубное осталось в клубах, сборная – это про единство и дружеское общение», – сказал Пруцев.