Пруцев объяснил, почему в сборную России были вызваны восемь спартаковцев

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев доволен, что на последний сбор сборной России были вызваны восемь футболистов его клуба.
«Восемь спартаковцев в сборной — это оценка той работы, которую мы проделываем в клубе. В «Спартаке» мы заряжены, хотим побеждать в каждом матче, радовать игрой зрителей. Конечно, приятно видеть знакомые лица в сборной. Но в целом у нас сложился очень дружный коллектив.
Клубное осталось в клубах, сборная – это про единство и дружеское общение», – сказал Пруцев.
- Россия в марте сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).
- Россияне отстранены от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Чемпионат»