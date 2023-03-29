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  • Пруцев объяснил, почему в сборную России были вызваны восемь спартаковцев

Пруцев объяснил, почему в сборную России были вызваны восемь спартаковцев

29 марта 2023, 23:42
3

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев доволен, что на последний сбор сборной России были вызваны восемь футболистов его клуба.

«Восемь спартаковцев в сборной — это оценка той работы, которую мы проделываем в клубе. В «Спартаке» мы заряжены, хотим побеждать в каждом матче, радовать игрой зрителей. Конечно, приятно видеть знакомые лица в сборной. Но в целом у нас сложился очень дружный коллектив.

Клубное осталось в клубах, сборная – это про единство и дружеское общение», – сказал Пруцев.

  • Россия в марте сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).
  • Россияне отстранены от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Пруцев Данил
Комментарии (3)
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1680146492
У меня конечно большой вопрос к людям, которые ставят в укор Карпину, вызов большого количества игроков Ростова и Спартака - команды идут на втором и третьем месте в чемпионате, а откуда тогда вызывать? Из Локомотива? Или может быть из Торпедо? В Зените играют от силы 3-4 россиянина, они так же регулярно вызываются. В чём логика претензий по этому поводу?
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paracetamol
1680157998
Потому, что они все такие, как я - сказал худший из худших Пруцев. Я же 2 паса отдал голевых на свои ворота, а эти лохи промазали - добавил он!
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